США мовчати не будуть: Росію жорстко розгромили на Радбезі ООН

США не будуть ігнорувати ракетні розробки Росії і Китаю, і мають намір забезпечувати безпеку своїх союзників.

Про це заявив американський постпред при ООН Джонатан Коен на засіданні Радбезу в четвер, 22 серпня. Він зазначив, що Росія не дотримувалася Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД), а також вказав на "ядерну" активність росіян і їх роботу над новим озброєнням.

"Росія звинувачує США в розгортанні таких ракет в Європі. Але у Росії такі ракети вже були в Європі, коли діяв ДРСМД... США не буде стороною в договорі, який Росія порушує", - зазначив Коен.

Джонатан Коен скріншот

"Китай погрожує союзникам США крилатими ракетами і розгорнув вже тисячі таких ракет... Договору більше немає з причини дій РФ. США вживають заходів, щоб справитися із загрозою розгортання цих ракет Росією і Китаєм. Договір ці завдання вирішити не зміг", - сказав він , додавши, що у Росії 2 тисяч нестратегічних ядерних зарядів і в найближчі 10 років їх стане значно більше.

У свою чергу російський представник Дмитро Полянський спробував видати РФ в білому світлі, вибухнувши заявами про те, як РФ нібито не бажає вступати в конфлікт із Заходом. Дипломат поскаржився, що НАТО і, зокрема, США, виділяють величезні кошти на оборону.

Як писав OBOZREVATEL:

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