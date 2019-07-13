США мають намір "вдарити" по Туреччині через ракетні комплекси РФ: що відомо

США мають намір ввести санкції проти Туреччини в зв'язку з поставками російських зенітних ракетних комплексів С-400.

Як передає "РІА Новини", адміністрація президента Штатів Дональда Трампа вже визначилася з пакетом санкцій.

Відзначається, що Вашингтон планує дочекатися річниці спроби держперевороту в Туреччині, яка відбулася в 2016 році, щоб "уникнути розпалювання подальших спекуляцій про те, що США несуть відповідальність за повстання".

Прес-служба Міноборони Туреччини

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Федеральна служба з військово-технічного співробітництва РФ прокоментувала поставку першої партії елементів російських зенітних ракетних комплексів С-400 до Туреччини, яка входить в НАТО.

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