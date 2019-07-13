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США мають намір "вдарити" по Туреччині через ракетні комплекси РФ: що відомо

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США мають намір ввести санкції проти Туреччини в зв'язку з поставками російських зенітних ракетних комплексів С-400.

Як передає "РІА Новини", адміністрація президента Штатів Дональда Трампа вже визначилася з пакетом санкцій.

Відзначається, що Вашингтон планує дочекатися річниці спроби держперевороту в Туреччині, яка відбулася в 2016 році, щоб "уникнути розпалювання подальших спекуляцій про те, що США несуть відповідальність за повстання".

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США мають намір "вдарити" по Туреччині через ракетні комплекси РФ: що відомо

Прес-служба Міноборони Туреччини

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Федеральна служба з військово-технічного співробітництва РФ прокоментувала поставку першої партії елементів російських зенітних ракетних комплексів С-400 до Туреччини, яка входить в НАТО.

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США
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О! Весь мир с нами! Ура!
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Такими темпами скоро в НАТО останутся сами Штаты и поляки с проебалтами. Ну и евроукров туда примут для компании )
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Ященко Олег, какие же вы смешные!! Если Россия не развалилась в конце 90-х начале 2000-х, то сейчас вероятность такого развала сопоставима с вероятностью падения метеорита. А вот ЕС как раз уже начал реально разваливаться...
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
Александрович Алексей, да им лишь бы куда - хоть в термос хоть в нату
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Пигин Макс
Пигин Макс
Если США так ведут себя со своими союзниками, то представляю, что они сделают с использованной Украиной...
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
Ященко Олег, какое ты, потомок хазар и татар, отношение имеешь к древней истории Руси?
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Ященко Олег
Ященко Олег
Ешта Дядя, учи историю неуч и учи не придуманую комунистами и рашистами. СССР в 43 был практически разбит немцами, остался лишь живой ресурс у которого была одна винтовка на троих и буханка хлеба на шестерых. Благодаря американской помощи (ленг лиз) и советы вдруг начали наступление потому что появились американские автомобили, артилерия, бронетехника, самолеты (выдающиеся советские асы летали на американцах - покрышкин, речкалов, гулаев, глинка и моногие др тому свидетельство), а также поезда и вагоны, стрелкоаое оружие и обмундирование, медикаменты и легендарная американская тушонка которая не дала сдохнуть с голоду советским солдатам. Ведь голодным, оборваным и на конных тягах до Берлина не допрешь.
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