США, Канада та Британія можуть ввести санкції проти Білорусі – ЗМІ

США, Канада та Велика Британія розглядають можливість застосування санкцій проти Білорусі через жорсткі дій силовиків під час акцій протесту.

Як повідомляє Reuters з посиланням на джерело в Канаді, якщо таке рішення буде ухвалене, то довго чекати на обмежувальні заходи не доведеться.

Заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент розповів виданню, що під санкції ЄС можуть потрапити 10-15 чоловік.

Водночас він уточнив, що США поки не планують припиняти дію винятків з обмежувальних заходів проти Мінська, які забороняли купувати нафту у північноамериканських країн.

Про які саме винятки і санкції йдеться, чиновник не уточнив.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський Союз не визнав перемогу Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі 9 серпня.

Також ЄС вирішив ввести санкції проти Білорусі у зв'язку з жорсткими разгонами акцій протесту після фальсифікації результатів виборів президента.

Лукашенко зі свого боку пригрозив "поставити на місце" сусідні держави, які планують ввести санкції проти його країни.