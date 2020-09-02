США, Канада та Британія можуть ввести санкції проти Білорусі – ЗМІ

Санкції проти Білорусі можуть ввести через жорсткі розгонів протестів.

США, Канада та Велика Британія розглядають можливість застосування санкцій проти Білорусі через жорсткі дій силовиків під час акцій протесту.

Як повідомляє Reuters з посиланням на джерело в Канаді, якщо таке рішення буде ухвалене, то довго чекати на обмежувальні заходи не доведеться.

Заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент розповів виданню, що під санкції ЄС можуть потрапити 10-15 чоловік.

Водночас він уточнив, що США поки не планують припиняти дію винятків з обмежувальних заходів проти Мінська, які забороняли купувати нафту у північноамериканських країн.

Про які саме винятки і санкції йдеться, чиновник не уточнив.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський Союз не визнав перемогу Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі 9 серпня.

Також ЄС вирішив ввести санкції проти Білорусі у зв'язку з жорсткими разгонами акцій протесту після фальсифікації результатів виборів президента.

Лукашенко зі свого боку пригрозив "поставити на місце" сусідні держави, які планують ввести санкції проти його країни.

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