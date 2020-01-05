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5 січня • оновлено в 08:23
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Олександр Флінт
Олександр Флінт
Історик, політичний оглядач Всі статті автора

США и Иран на пороге серьезной войны?

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1. Ирак, где атаковано шиитами, наше посольство, при Саддаме был под контролем меньшинства из арабов суннитов и арабов христиан в его правительстве. А шииты арабы - большинство в стране 65%, активно суннитами, меньшинством их всего 12%, третировались и терроризировались.

2. Мы сами из Америки убрали этот дисбаланс, убрав Саддама. Таким образом при демократической системе власть получили в Ираке шииты - большинство. Которые близки по вере к таким же шиитам (но персам по этнической группе) в Иране. То есть из двух государств Ирана и Ирака, мы своими руками создали полтора государства под контролем Ирана, так как правительство Ирака, это прокси из Тегерана и абсолютное большинство там у шиитов.

3. Курдов, мы только что кинули, потому расчёты на них в северном Ираке, просьба не делать. Они нам доверять не будут. Трампу привет передают.

4. Даже если курды скажут да, то Турция будет просто бурлить дерьмом, если мы усилим курдов с какой-то заварухой в Ираке или Иране. То есть Турция будет откровенно на не нашей стороне, точно также как Турция была не с нами в 2003 году, при начале этого полного фиаско в Ираке.

5. При любой войне в Персидском заливе - нефть уйдёт за 100-120$ за баррель. Так как Иран может каждый день минировать судоходство и просто остановить продажу и транспорт нефти. Это запросто делается, зная географию. Даже если туда согнать весь американский флот, то судоходство в военной зоне восстановить почти нереально - хозяева судов не полезут в это и страховка взлетит до неба. Путин в выигрыше.

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6. Если нефть так уйдёт наверх и Америка занята, тем более разрушением русских связей и полусоюзников, типа Ирана, Путину сам бог велел начать полную оккупацию и уничтожение самостоятельности Украины. Никто это остановить с войной в Иране, не сможет. Тем более деньги у него от дорогой нефти появятся. То есть более удобного времени и возможности просто не будет.

7. Эмбарго нефти или дефицита не будет. Американские сланцы всё покроют. Но цена всё равно будет заоблачной, так как даже у нас любая частная компания захочет заработать на таких высоких ценах. Особенно зная, что сланцевая нефть дороже, конвенционной.

8. Серьёзных движений американских войск не вижу. Это не делается самолётами - это нужны транспортные корабли с техникой. Переброска персонала и лёгких бронемашин - это максимум для охранных операций, а не войны.

9. Трамп клялся своим избирателям, что новой войны в регионе не будет и что все до него ввязываясь туда, сделали ошибки. Как быть с этим??? Он всех обманул?

10. Быстрой войны тут не будет. Победы тем более. Будут удары по Ирану, которые может оставят статус-кво как есть и ничего больше. Для войны нужны абсолютно другие средства - как минимум пол миллиона человек, а мобилизации нет. Значит дроновая компания плюс самолёты. Может попробуют разбомбить ядерные объекты. Всё зависит от того, какие задачи поставлены. Показуха - как с пустыми сараями в Сирии это просто. Добиться результатов серьёзных - это архитрудно в Иране.

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11. У Ирана возможностей воевать с нами в открытую - просто нет. А из-под стола, из-подвала, из-за угла - более, чем достаточно. Потому я жду больше терроризм, нежели танковые сражения. Плюс Путин явно поможет, чем сможет, даже активно в этом не участвуя. Ассиметричные удары по всем "мягким" объектам, террористы одиночки по миру, резкое ухудшение обстановки в Ираке и Афганистане для наших солдат там - это всё из длинного списка, что Иран может запросто сделать.

12. Сменить режим в Иране только кажется что просто. Даже не буду писать, насколько это монументальная задача. Нет, взять Тегеран мы можем за 10 дней боёв. И за 3 недели мы оккупируем всю страну. Но сломить режим, который уйдёт в сумерки, ляжет на дно, начнёт партизанщину в горах и в городах - это нужны долгие годы оккупации, на что Америка сейчас не пойдёт ни при каких обстоятельствах.

13. Потому ещё и ещё раз - в чём состоит цель? Фиксированная ли она - например заставить Иран прекратить нападки в Ираке или цели динамично меняются в зависимости от ситуации? Включает ли компания удары по ядерным объектам? Будет ли наземные операции тут и там или полное наземное вторжение? Что думают соседи рядом - Дубай Иран может превратить в пепелище за 1 час, там 3 минуты полёта на самолёте и даже артиллерией можно его достать?

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14. Попытки Трампа набить очки к выборам - слишком далеки от выборов и слишком не будут убедительны для этого. Повторяю, заявить, что миссия выполнена, после пафосного удара по пустому складу в Сирии - это не есть миссия и не есть её выполнение. Это для трамповского электората - ура кричать и не более того. Вводить войска - Конгресс не даст ни гроша, просто уверен в этом и значит компания не состоится. Более того, Конгресс может и даже должен принять резолюцию не разрешающую войну в Иране. Налёты дронов - пожалуйста, а начинать войнушку с пустым загашником, без союзников, без подготовки, это слишком. Спровоцировать Иран на серьёзный теракт - в Иране очень неглупые люди и они понимают, что любой теракт масштаба 9.11 вызовет полное вторжение в Иран, которое их похоронит. Пусть Америка там долго ничего не добьётся, но их власть закончится и они это знают. Потому ничего подобного сейчас они делать не будут. Потому разные мокрые сны, o единой нации вставшей за президентом в его героической войне с Ираном - это утопия, так как войны я не жду и не вижу. Увидим в ближайшее время развитие событий.

Трамп знает, что войну он выиграть не может по срокам и по подготовке сейчас, да и Америка ему не простит ещё одной такой же по глупости войны, как он сам критиковал в Ираке. Иран знает, что войну он выиграть не может и потому их действия будут достаточно ограниченные, пока их серьёзно не заденут за живое - например полное уничтожение ядерных объектов. Плюс обстановка вокруг Ирана в регионе для нас сейчас крайне не удачная. Если Трамп это не понимает, его заставят понять военные. С тем же пониманием, что Путин продаст Иран в обмен на Украину, которую он изнасилует и оккупирует за две недели максимум.

Потому и те кто говорят, что это ради выборов - не правы. И те кто считают, что Трамп встал на тропу войны - тоже не правы. Скорее всего это очень лимитированная показуха и бряцанье оружием. Иран чем-то ответит, мы что-то разбомбим. И на то скорее всего всё закончится.

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Олександр Флінт Олександр Флінт
Теми
Світові ціни на нафту Конфлікт США та Ірана Вбивство генерала Сулеймані
Особи
Дональд Трамп Володимир Путін
Місце
США
Тег
війна
Джерело
Джерело: Facebook Александра Флинта
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