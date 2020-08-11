США і Європа розкритикували російську вакцину від COVID-19

Російська вакцина від коронавірусної інфекції пройшла дуже мало клінічних тестів, а її схвалення без завершальної, третьої, фази випробувань – безвідповідальний крок.

Радниця американського президента Келліенн Конуей в ефірі телеканалу Fox News піддала критиці вакцину, виготовлену в Росії. За її словами, в Сполучених Штатах зараз шість варіантів вакцини на третій стадії розробки, а в РФ ще не дійшли до цього.

Вона також зазначила, що в США стандарти встановлюються Федеральним управлінням з лікарських засобів, в той час як Росії до Штатів ще далеко.

Конуей також додала, що США зараз перебувають на завершальній стадії створення двох вакцин з шести потенційних препаратів. Вона зазначила, що, ймовірно, в наступні кілька місяців в країні з'являться сотні мільйонів доз вакцини.

Як повідомила DW, глава німецької Федеральної лікарської палати Клаус Райнхард жорстко розкритикував реєстрацію в Росії вакцини від коронавірусу.

"Я вважаю, що схвалення вакцини без вирішальної, третьої, фази випробувань – це ризикований експеримент на людях. Це безвідповідально, вже на цій стадії робити щеплення цілим групам населення", – заявив він.

У свою чергу, керівник німецького Інституту імені Пауля Ерліха Клаус Чіхутек звернув увагу на низький рівень прозорості в розробці російської вакцини. Він зазначив, що ВООЗ застерігає від поспішної реєстрації вакцин. За його словами, навіть в умовах пандемії треба обов'язково ретельно пройти всі етапи випробування і перевірки.

У міністерстві охорони здоров'я ФРН також прокоментували ситуацію з реєстрацією в РФ вакцини від коронавірусу. В Європі для схвалення такої вакцини потрібні достатні свідчення, "отримані в ході клінічних досліджень", які підтверджують її "ефективність і безпеку", заявила представниця відомства. Вона також звернула увагу на "особливе значення" третьої – останньої – клінічної фази.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін заявив, що одна з його дочок зробила щеплення від коронавірусу російською вакциною. Так він оголосив про реєстрацію першого в світі препарату від COVID-19, який, за його словами, ефективний і формує стійкий імунітет до вірусу.