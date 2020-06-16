США і ЄС закликали Росію піти з Донбасу

США і ЄС наполягають на припиненні Росією агресивних дій на Донбасі.

Про це заявив Держсекретар США Майк Помпео під час спілкування з міністрами закордонних справ країн ЄС, повідомляє "Голос Америки" з посиланням на прес-секретаря Держдепу Моргана Ортагюса. Помпео зробив акцент на рішучій підтримці суверенітету і територіальної цілісності України.

Засідання відбулося в режимі відеоконференції. Під час обговорення сторони "відзначили важливість трансатлантичного партнерства у відновленні економік після коронавируса, а також спільну відданість демократичним цінностям, яка є оплотом протистояння спробам Росії і Китаю їм нашкодити", – сказано в заяві Держдепу.

У відповідній заяві ЄС також підкреслена єдність позицій США і ЄС щодо України.

"Обговорення східного партнерства підтвердило, що потужне партнерство США і ЄС залишається ключовим – особливо щодо України", – сказано в заяві ЄС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США і ЄС в черговий раз закликали Росію негайно повернути контроль над анексованим Кримом Україні.