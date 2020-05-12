США хочуть ввести нові санкції проти Росії: з'явився документ

Марина Ліснічук Світ 10:23, 12.05.2020 Оновлено: 11:08, 12.05.2020

Комітет щодо закордонних справ Конгресу США закликав владу ввести додаткові санкції проти Російської Федерації через порушення прав людини.

Відповідний проєкт резолюції підготували голова комітету конгресмен-демократ Еліот Енгел і його заступник республіканець Майкл Мак-Кол. Документ опубліковано на офіційному сайті дипвідомства.

Зазначається, що серед іншого в ньому акцентується увага на випадках, коли в Росії за ґрати потрапляють опозиціонери, журналісти, активісти громадянського суспільства й ті, котрі захищають свободу віросповідання.

"У проєкті резолюції є заклик до РФ негайно звільнити політв'язнів. Ми закликаємо адміністрацію Трампа вводити санкції проти російських чиновників, які несуть відповідальність за подібні порушення прав людини", – наголосили у Конгресі.

Крім цього, конгресмени виступили з пропозицією використовувати для введення санкцій закон Магнітського, який дозволяє застосовувати персональні санкції проти осіб, котрі порушили права людини в Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Держдепартаменті США запевнили, що Штати продовжать політику санкцій щодо Росії, яка розв'язала війну на Донбасі.

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