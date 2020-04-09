США допоможуть Україні в боротьбі проти Путіна: глава Пентагону зателефонував до Києва

Міністр оборони США Марк Еспер в середу, 8 квітня, провів телефонну розмову з міністром оборони України Андрієм Тараном з метою зміцнення стратегічного партнерства між країнами.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону США. Сторони обмінялися думками про пандемію коронавірусу COVID-19.

Еспер привітав Тарана з призначенням на посаду міністра оборони і наголосив на підтримці з боку США розвитку здатності українських сил ефективніше захищатися проти російської агресії.

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Глава Пентагону також наголосив на необхідності посилення з боку європейських союзників підтримки місії з безпеки в Україні.

Таран у свою чергу підтвердив прихильність України трансформації оборонної сфери відповідно до принципів і стандартів НАТО. Еспер високо оцінив недавній прогрес України в оборонних реформах і закликав українського колегу в подальшому розвивати досягнення держави заради більш безпечної і демократичної України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США запропонували натиснути на Росію в умовах пандемії коронавірусу, щоб змусити агресора піти з Донбасу і повернути Крим.

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