Головна Новини
9 квітня • оновлено в 06:31
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

США допоможуть Україні в боротьбі проти Путіна: глава Пентагону зателефонував до Києва

2.3т
Читати матеріал російською

Міністр оборони США Марк Еспер в середу, 8 квітня, провів телефонну розмову з міністром оборони України Андрієм Тараном з метою зміцнення стратегічного партнерства між країнами.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону США. Сторони обмінялися думками про пандемію коронавірусу COVID-19.

Еспер привітав Тарана з призначенням на посаду міністра оборони і наголосив на підтримці з боку США розвитку здатності українських сил ефективніше захищатися проти російської агресії.

США допоможуть Україні в боротьбі проти Путіна: глава Пентагону подзвонив до Києва

США допоможуть Україні в боротьбі проти Путіна: глава Пентагону подзвонив до Києва

Глава Пентагону також наголосив на необхідності посилення з боку європейських союзників підтримки місії з безпеки в Україні.

Таран у свою чергу підтвердив прихильність України трансформації оборонної сфери відповідно до принципів і стандартів НАТО. Еспер високо оцінив недавній прогрес України в оборонних реформах і закликав українського колегу в подальшому розвивати досягнення держави заради більш безпечної і демократичної України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США запропонували натиснути на Росію в умовах пандемії коронавірусу, щоб змусити агресора піти з Донбасу і повернути Крим.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Ірина Кулініч
Особа
Андрій Таран
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
0
12
Смішно
13
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Стратегического партнерства между.....кардиналом и галантерейщиком???
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
к сармат
к сармат
Эмбарго на Путенскую нефть самая лучшая помощь
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
к сармат, ну давай покажи пример
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Світ

Коронавірус. Найважливіше

Новини світу

Топпублікації

Топблоги