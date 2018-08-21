США депортували 95-річного екс-охоронця концтабору з України

США екстрадували до Німеччини 95-річного колишнього СС-івця Якова Палія, який був наглядачем концентраційного табору "Травники" в окупованій нацистами Польщі.

Президент США Дональд Трамп назвав екстрадицію вихідця з України пріоритетною "для захисту обіцяної жертвам Голокосту та їхнім сім'ям свободи", заявили у Білому домі у вівторок, 21 серпня, передає Deutsche Welle.

"США не будуть толерувати нікого, хто підтримував злочини націонал-соціалізму та інші злочини проти прав людини, і ці особи не знайдуть на американській території жодного притулку", - сказано у повідомленні Білого дому.

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US Department of Justice

Палій народився на території нинішньої Івано-Франківської області, яка на той час належала Польщі. Після повалення нацистського режиму у 1949 році він виїхав до США і в 1957-му отримав американське громадянство. Чоловік приховав своє нацистське минуле, сказавши американській владі, що працював на фермі і на фабриці, і не служив при цьому в армії.

У 2003 році американський суд позбавив Палія громадянства США. Екстрадувати його до Німеччини вимагали, зокрема, єврейські громади. Однак, як кажуть деякі німецькі експерти, справа Палія ускладнюється тим, що він нібито не був присутній в концтаборі саме під час вбивств, тому виникає питання, чи зможуть його засудити.

Після рішення суду Палій майже 15 років продовжував жити в США і не був депортований, незважаючи на масові протести євреїв, які проходили біля його квартири у Нью-Йорку.

Суд постановив, що Палій має бути депортований "у Німеччину, Польщу, Україну чи будь-яку іншу країну, яка погодиться його прийняти".

На опублікованому телеканалом ABCNews відео видно, як працівники прикордонної служби винесли чоловіка з дому на ношах і відвезли в кареті швидкої допомоги.

Минуле Палія було розкрите завдяки діяльності Центру Симона Візенталя, який займався розшуком колишніх нацистських злочинців по всьому світу: у 2016 році Центр поставив Палія на 10-е місце у списку найбільш розшукуваних нацистських злочинців.

Як відомо, у травні 2015 року в Канаді у віці 93 років помер Володимир Катрюк - етнічний українець, який був номером 2 у списку найбільш розшукуваних нацистських злочинців за версією Центру Симона Візенталя.