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ПолітикаЕкономіка

США депортували 95-річного екс-охоронця концтабору з України

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США екстрадували до Німеччини 95-річного колишнього СС-івця Якова Палія, який був наглядачем концентраційного табору "Травники" в окупованій нацистами Польщі.

Президент США Дональд Трамп назвав екстрадицію вихідця з України пріоритетною "для захисту обіцяної жертвам Голокосту та їхнім сім'ям свободи", заявили у Білому домі у вівторок, 21 серпня, передає Deutsche Welle.

"США не будуть толерувати нікого, хто підтримував злочини націонал-соціалізму та інші злочини проти прав людини, і ці особи не знайдуть на американській території жодного притулку", - сказано у повідомленні Білого дому.

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US Department of Justice

Палій народився на території нинішньої Івано-Франківської області, яка на той час належала Польщі. Після повалення нацистського режиму у 1949 році він виїхав до США і в 1957-му отримав американське громадянство. Чоловік приховав своє нацистське минуле, сказавши американській владі, що працював на фермі і на фабриці, і не служив при цьому в армії.

У 2003 році американський суд позбавив Палія громадянства США. Екстрадувати його до Німеччини вимагали, зокрема, єврейські громади. Однак, як кажуть деякі німецькі експерти, справа Палія ускладнюється тим, що він нібито не був присутній в концтаборі саме під час вбивств, тому виникає питання, чи зможуть його засудити.

Після рішення суду Палій майже 15 років продовжував жити в США і не був депортований, незважаючи на масові протести євреїв, які проходили біля його квартири у Нью-Йорку.

Суд постановив, що Палій має бути депортований "у Німеччину, Польщу, Україну чи будь-яку іншу країну, яка погодиться його прийняти".

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На опублікованому телеканалом ABCNews відео видно, як працівники прикордонної служби винесли чоловіка з дому на ношах і відвезли в кареті швидкої допомоги.

Минуле Палія було розкрите завдяки діяльності Центру Симона Візенталя, який займався розшуком колишніх нацистських злочинців по всьому світу: у 2016 році Центр поставив Палія на 10-е місце у списку найбільш розшукуваних нацистських злочинців.

Як відомо, у травні 2015 року в Канаді у віці 93 років помер Володимир Катрюк - етнічний українець, який був номером 2 у списку найбільш розшукуваних нацистських злочинців за версією Центру Симона Візенталя.

Місце
США
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украинцы помимо зверств на Волыни, в Белоруссии, в Бабьем Яру, отметились как добровольные палачи и надзиратели в фашистских лагерях смерти. В этом проявляется ненавистническая сущность украинского менталитета, стремление к насилию над беззащитными.
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Коробов Виталий
Коробов Виталий
Инкогнито Назар, А ХРЕНА МОРЖОВОГО ТЕБЕ В МЕСТО ЧЕМ СЕРЕШЬ А ПОТОМ В РОТ... УЁБОК !!!
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Коробов Виталий
Коробов Виталий
, И КАК ЭТОЙ ТВАРИ УДАЛОСЬ ДОЖИТЬ ДО ТАКОГО ВОЗРАСТА? СКОЛЬКО НЕВИННЫХ ЛЮДЕЙ УХОДИТ БЕСПОЩАДНО ИЗ ЖИЗНИ И ДОВОЛЬНО ТАКИ ДОСТОЙНЫХ ЛЮДЕЙ,А ЭТА ГНИДА ПОД ПРИКРЫТИЕМ АМЕРИКИ ТОЛЬКО ЛЕТ ПРОЖИЛА... ТЕПЕРЬ ЕГО ОТПРАЛЯЮТ ДЛЯ ТОГО ЧТО Б ЕГО ЗДЕСЬ ЗОРОНИТЬ??? ДА ЛУЧШЕ ЗДАТЬ В ЗООПАРК ПУСТЬ ЗЕРЮШКИ ПОКОШТУЮЮТ. ВЕДЬ ОН ТАК ПОСТУПАЛ В СВОЁ ВРЕМЯ... И ОТПРАВЛЯЮТ ЕГО ПО ПРИЧИНЕ НЕНАДОБНОСТИ ВЕДЬ ДЕНЕГ У НЕГО НЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ ЕМУ НЕ НУЖНА И ТО ВОЗМОЖНО ГОСУДАРСТВЕННАЯ. КРОМЕ ТОГО ТАМ МНОГО БЕЗДОМНЫХ И ДОСТОЙНЫХ ЛЮДЕЙ ПО СРАВНЕНИЮ С ЭТИМ УРОДОМ И ОНИ ЖИВУТ НА УЛИЦЕ. МОЖЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ВЫГОДНО БЫЛО ЕГО СОДЕРЖАТЬ ? ???
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Коротовский Сергей
Коротовский Сергей
Рано или поздно кара настигнет всех приспешников фашизма. Бандеровцев это особо касается.
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Коробов Виталий
Коробов Виталий
Лесик Галя, ЖАЛЬ ЧТО ТВОИ ПРЕДКИ ТУДА НЕ ПОПАЛИ ТО ТАКОЙ ТАРИКАК ТЫ НЕБЫЛО Б ДА И ООБЩЕ ТЕБЯ НЕ ЖЕНЩИНА РОДИЛА А ИШАК ВЫСРАЛ !
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Лесик Галя
Лесик Галя
Коротовский Сергей, кто бы говорил...Наверно забыл. как русские НКВДисты сжигали в Белоруссии все подряд..
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