США анулювали візу українському помічнику адвоката Трампа – ЗМІ

Уряд США анулював візу дипломату, ексспівробітнику посольства України в Штатах Андрію Теліженку, котрий тісно співпрацював із Рудольфом Джуліані – особистим адвокатом американського президента.

Про це повідомляє The Washington Post. Зазначається, що ще 9 вересня українець не зміг сісти на рейс МАУ з Києва до Нью-Йорка.

"Анулювання візи українському "ділку" Андрію Теліженку трапилося одночасно із суворими заходами, вжитими американськими чиновниками проти зусиль Росії вплинути на вибори в листопаді", – йдеться у повідомленні.

Видання також підкреслює, що відкликання візи українцю, інформація про яке до цього часу не поширювалася, відбулося незадовго до того, як Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти іншого українця, який теж співпрацював із Джуліані. Йдеться, зокрема, про депутата Андрія Деркача.

"Активний російський агент, який діяв упродовж десятиліть", – охарактеризували його журналісти.

Вони наголосили, що Мінфін США пов'язав Деркача зі спробами втрутитися в американські вибори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американські ЗМІ заявили, що колишній співробітник посольства України у США Андрій Теліженко, який заявляв про втручання України у вибори в Штатах у 2016 році, нібито пропонував хабаря для лобіювання американських сенаторів від імені двох проросійських телеканалів в Україні – "112 Україна" та "News One".