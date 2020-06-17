СРСР хотів відмовитися від частини території через брак грошей: у Фінляндії розкрили план

Під час президентства Михайла Горбачова СРСР був готовий почати діалог про повернення Карелії до складу Фінляндії.

Причина такого рішення Москви була в нестачі фінансових ресурсів на захоплений під час Другої світової війни регіон. Про це в своїй книзі розповів колишній співробітник МЗС Фінляндії, доктор політології Юкка Сеппінен, пише Iltalehti.

Як стверджує автор, наприкінці 1980-х років у СРСР вже "почали дути більш вільні вітри", і у Фінляндії з'явилися реальні шанси повернути Карелію.

За словами Сеппінена, це відбувалося на тлі позитивного ставлення ліберальних членів Політбюро ЦК КПРС до незалежності балтійських країн.

Відмовитися від частини прирізаної на початку Другої світової війни території СРСР вирішив, щоб зняти з себе тягар витрат на Виборг. Адже у радянського режиму не було грошей на відновлення цієї території, пише Сеппінен.

Але ця ідея так не увінчалася успіхом через дев'ятого президента Фінляндії Мауно Койвісто. За словами ексдипломата, тодішній лідер Фінляндії був родом із Турку і не хотів, щоб у західної частини країни з'явився сильний конкурент в обличчі Виборга.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президенти Латвії Егілс Левітс, Литви Гітанас Науседа і Естонії Керсті Кальюлайд виступили зі спільним зверненням напередодні 75-річчя закінчення Другої світової війни в Європі. Вони звинуватили СРСР в тому, що він став таким же окупантом, як і нацистська Німеччина.