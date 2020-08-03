"Срібної кулі" від коронавірусу може не бути ніколи – ВООЗ

Борис Бондар Світ 19:46, 3.08.2020 Оновлено: 19:48, 3.08.2020

Ряд вакцин від COVID-19 в даний час знаходиться на третьому етапі клінічних випробувань, проте не виключено, що абсолютно ефективний препарат так і не з'явиться.

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус. Він зазначив, що світ домігся прогресу в пошуках методів лікування від COVID-19, які допомагають людям.

Поки ефективного засобу проти вірусу немає, варто продовжувати стримувати розвиток пандемії засобами громадської охорони здоров'я.

"Однак на даний момент срібної кулі немає і її може не бути ніколи", – сказав глава ВООЗ.

Він закликали всі країни неухильно дотримуватися елементарних заходів безпеки: носити маски, дотримуватися соціальної дистанції, мити руки і проводити тестування.

"Послання людям і урядам зрозуміло: "Робіть все", – заявив Гебреісус, зазначивши, що маски повинні стати символом солідарності по всьому світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили, що вакцинація від COVID-19 масово почнеться не раніше 2021 року.

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