Среди белорусов просто беспредельное возмущение

Станіслав Шушкевич Світ 12:42, 10.08.2020

Абсолютно очевидно, что Тихановская реально выиграла эти выборы, а Лукашенко их проиграл. В этом нет никаких сомнений. Так же как и в том, что выборы просто фантастически сфальсифицированы в пользу Лукашенко. За 4 дня предварительного голосования ему могли написать, сколько угодно. Дальше. Ни одного человека от оппозиции в избирательной комиссии. Ни одного! Даже использовали коронавирус, чтобы не больше четырех людей туда поставить. И то это были полностью преданные власти люди.

Не удивлен, что Россия на фоне таких протестов признала эти выборы – это все одна шайка. Путин с удовольствием это все поддерживает потому что и сам такой. Даже если бы протесты были помасштабнее, не думаю, что ему надо было бы включаться в их подавление: наши спецслужбы насквозь просякнуты российскими. Сообщают об одном погибшем, но на 100% не подтверждают. До сих пор не работает интернет.

Сейчас среди белорусов просто беспредельное возмущение, поэтому трудно прогнозировать, как оно может закончиться.

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