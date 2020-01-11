"Спровокували США!" У Росії заступилися за Іран стосовно збиття літака МАУ

У Держдумі Росії заявили, що засуджують дії Ірану, який зізнався у випадковому збитті українського літака Boeing 737 у Тегерані.

Однак вважають, нібито на такий удар його спровокували США. Такою думкою поділився заступник голови комітету Держдуми РФ із оборони Юрій Швиткін, повідомляють "РИА Новости".

"Звісно ж, ми засуджуємо як дії США, так і дії Ірану в цій частині... Але маємо пам'ятати, що спровокували Іран на удар у відповідь Сполучені Штати Америки", – сказав він.

У Росії заступилися за Іран щодо збиття літака МАУ

Російський депутат також наголосив, що дії Штатів не відповідають нормам сучасного міжнародного права.

"Те, що Іран збив український Boeing – це не позиція держави, а приватна помилка однієї з осіб... Неправильно натиснув ту кнопку, пуск здійснив неправильно", – заявив Швиткін.

Водночас зазначив, що в ненавмисність дій із боку Ірану можна вірити. Адже до розслідування авіакатастрофи іранська сторона запросила всі зацікавлені сили: США, Канаду й Україну.

"Іран не став нічого приховувати, закривати, а визнав публічно – я б акцентував увагу на цьому факті", – підсумував свої висловлювання Швиткін.

Зі свого боку глава Комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов додав, що визнання Іраном провини в аварії українського літака "має закрити цей трагічний інцидент". За умови, якщо розслідування причин трагедії не доведе навмисність дій іранських військових, передає "Інтерфакс".

"Трагічний інцидент. Людей не повернути. Визнання помилки, нехай і не одразу, і висловлення жалю гідні того, щоб бути прийнятими. З надією, що уроки будуть винесені й заходи будуть вжиті всіма зацікавленими сторонами", – заявив Косачов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.

Президент Ірану Хасан Роухані сказав, що шкодує про трагедію з літаком МАУ і приносить глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою.

При цьому Росія стала на захист Ірану після аварії Boeing 737 МАУ. Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що для звинувачень Тегерана нібито немає жодних підстав.

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