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11 січня • оновлено в 10:56
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"Спровокували США!" У Росії заступилися за Іран стосовно збиття літака МАУ

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У Держдумі Росії заявили, що засуджують дії Ірану, який зізнався у випадковому збитті українського літака Boeing 737 у Тегерані.

Однак вважають, нібито на такий удар його спровокували США. Такою думкою поділився заступник голови комітету Держдуми РФ із оборони Юрій Швиткін, повідомляють "РИА Новости".

"Звісно ж, ми засуджуємо як дії США, так і дії Ірану в цій частині... Але маємо пам'ятати, що спровокували Іран на удар у відповідь Сполучені Штати Америки", – сказав він.

У Росії заступилися за Іран щодо збиття літака МАУ

У Росії заступилися за Іран щодо збиття літака МАУ

Російський депутат також наголосив, що дії Штатів не відповідають нормам сучасного міжнародного права.

"Те, що Іран збив український Boeing – це не позиція держави, а приватна помилка однієї з осіб... Неправильно натиснув ту кнопку, пуск здійснив неправильно", – заявив Швиткін.

Водночас зазначив, що в ненавмисність дій із боку Ірану можна вірити. Адже до розслідування авіакатастрофи іранська сторона запросила всі зацікавлені сили: США, Канаду й Україну.

"Іран не став нічого приховувати, закривати, а визнав публічно – я б акцентував увагу на цьому факті", – підсумував свої висловлювання Швиткін.

Зі свого боку глава Комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов додав, що визнання Іраном провини в аварії українського літака "має закрити цей трагічний інцидент". За умови, якщо розслідування причин трагедії не доведе навмисність дій іранських військових, передає "Інтерфакс".

"Трагічний інцидент. Людей не повернути. Визнання помилки, нехай і не одразу, і висловлення жалю гідні того, щоб бути прийнятими. З надією, що уроки будуть винесені й заходи будуть вжиті всіма зацікавленими сторонами", – заявив Косачов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.

  • Президент Ірану Хасан Роухані сказав, що шкодує про трагедію з літаком МАУ і приносить глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою.

  • При цьому Росія стала на захист Ірану після аварії Boeing 737 МАУ. Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що для звинувачень Тегерана нібито немає жодних підстав.

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Читайте всі новини по темі "Конфлікт США та Ірана" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Діна Баронова
Теми
Конфлікт США та Ірана Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Україна
Теги
Авіакатастрофа Boeing
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Питон Каа
Питон Каа
В результате данной трагедии все стороны получили дивиденды. США выполнили задачу по демонизации Ирана (подставив украинский "Боинг"), Иран доказал свою решимость в отстаивании своих национальных интересов (к сожалению - ошибся в объекте), Украина получила дополнительную возможность предстать жертвой агрессии (вот бы еще причастность России удалось доказать), ну а Россия... российские системы вооружений снова доказали свою безотказность и эффективность, даже в руках таких дикарей, как иранцы, а до этого - украинцы (продажи несомненно возрастут).
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Обоз, зачем вы передергиваете? Россия осуждает не то, что Иран ПРИЗНАЛСЯ! А то, как Иран и США действовали друг против друга, ведь в результате действий тех и других был сбит самолёт!
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Всё так и есть :-- не было бы убийства генерала, не было бы и напряжённости в этом регионе... Исток трагедии -- Америка... Виноват тот,кто первый начал...
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