Ліки у вигляді назального спрею, які випускаються на ринку під назвою Neumifil, нібито можуть запобігти проникненню в клітини легенів коронавірусу COVID-19.

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Про це, посилаючись на дослідження Університету Сент-Ендрюса в Шотландії, пише Daily Mail. Згідно з результатами лабораторних експериментів, цей противірусний препарат здатний "блокувати" новий коронавірус.

Вказується, що Neumifil був розроблений для лікування грипу. Діюча речовина препарату може зв'язуватися з білками в формі "шипів" на зовнішній стороні вірусу і зупиняти його фіксацію в клітинах дихальних шляхів людини.

Neumifil може використовуватися для запобігання зараженню коронавірусом, припустили вчені Daily Mail

"Досі проводилися тільки лабораторні аналізи, але результати дають надію на те, що препарат може бути використаний у пацієнтів із COVID-19", – зазначило видання.

Neumifil працює, блокуючи взаємодію коронавірусу зі структурами, названими рецепторами ACE-2 в дихальних шляхах, які є "дверима" для вірусу в організм. Ці рецептори є предметом дослідження вчених, які намагаються зупинити пандемію.

Дехто припускає, що нікотин може знижувати кількість рецепторів, блокуючи доступ вірусам в організм. Це може пояснювати дослідження, в яких заявляється про нижчий рівень серйозних захворювань при зараженні COVID-19 у курців. Інші дослідження, однак, показали, що куріння підвищує рівень рецепторів АПФ-2.

Neumifil був створений Pneumagen Ltd, дочірньою компанією з Університету Сент-Ендрюса, яка спеціалізується на нових методах лікування інфекційних захворювань і раку.

На відміну від більшості противірусних препаратів, які атакують віруси, він працює, зв'язуючись із молекулами цукру як на поверхні клітин – у дихальних шляхах і легенях – так і на вірусі.

Це перешкоджає здатності вірусу атакувати дихальні клітини, фіксуючи його унікальні білки-"шипи" на рецепторах АСЕ-2.

"Класичні противірусні препарати фактично атакують деяку частину механізму вірусу, тоді як наші ліки фактично перешкоджають проникненню вірусу в клітини.

Ми припускаємо, що його можна застосовувати у вигляді назального спрею щотижня або через день", – розповів провідний дослідник Гері Тейлор, професор біології в Сент-Ендрюсі.

Препарат (показаний як mCBMs) працює, зв'язуючись із вірусом і блокуючи його від потрапляння на клітини дихальних шляхів Daily Mail

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