Вчені досліджують ефективність спрею для носа в боротьбі з COVID-19
Ліки у вигляді назального спрею, які випускаються на ринку під назвою Neumifil, нібито можуть запобігти проникненню в клітини легенів коронавірусу COVID-19.
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Про це, посилаючись на дослідження Університету Сент-Ендрюса в Шотландії, пише Daily Mail. Згідно з результатами лабораторних експериментів, цей противірусний препарат здатний "блокувати" новий коронавірус.
Вказується, що Neumifil був розроблений для лікування грипу. Діюча речовина препарату може зв'язуватися з білками в формі "шипів" на зовнішній стороні вірусу і зупиняти його фіксацію в клітинах дихальних шляхів людини.
"Досі проводилися тільки лабораторні аналізи, але результати дають надію на те, що препарат може бути використаний у пацієнтів із COVID-19", – зазначило видання.
Neumifil працює, блокуючи взаємодію коронавірусу зі структурами, названими рецепторами ACE-2 в дихальних шляхах, які є "дверима" для вірусу в організм. Ці рецептори є предметом дослідження вчених, які намагаються зупинити пандемію.
Дехто припускає, що нікотин може знижувати кількість рецепторів, блокуючи доступ вірусам в організм. Це може пояснювати дослідження, в яких заявляється про нижчий рівень серйозних захворювань при зараженні COVID-19 у курців. Інші дослідження, однак, показали, що куріння підвищує рівень рецепторів АПФ-2.
Neumifil був створений Pneumagen Ltd, дочірньою компанією з Університету Сент-Ендрюса, яка спеціалізується на нових методах лікування інфекційних захворювань і раку.
На відміну від більшості противірусних препаратів, які атакують віруси, він працює, зв'язуючись із молекулами цукру як на поверхні клітин – у дихальних шляхах і легенях – так і на вірусі.
Це перешкоджає здатності вірусу атакувати дихальні клітини, фіксуючи його унікальні білки-"шипи" на рецепторах АСЕ-2.
"Класичні противірусні препарати фактично атакують деяку частину механізму вірусу, тоді як наші ліки фактично перешкоджають проникненню вірусу в клітини.
Ми припускаємо, що його можна застосовувати у вигляді назального спрею щотижня або через день", – розповів провідний дослідник Гері Тейлор, професор біології в Сент-Ендрюсі.
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