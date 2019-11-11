"Справжній прорив!" Портніков пояснив гру Лукашенко за спиною у Путіна

Не зважаючи на те, що Росія тягне Білорусь в союзну державу, білоруський президент Олександр Лукашенко пішов на експеримент і відправився на зустріч з президентом Австрії Александером ван дер Белленом. Це говорить про те, що "стара Європа" більше не вважає його "останнім диктатором" континенту.

Про це у статті для Еспресо заявив журналіст Віталій Портніков. За його словами, для Лукашенка, який десятиліттями переміщався по траєкторії між Москвою, Києвом і Пекіном цей візит - справжній прорив.

"Прорив, який сигналізує про те, що "стара Європа" більше не вважає його "останнім диктатором" континенту. Або, принаймні, вважає таким диктатором, з яким можна шанобливо розмовляти", - зазначив журналіст.

Віталій Портніков, Олександр Лукашенко

"І це при тому, що головні питання, які ставили Лукашенку - відповідальність за вбивства політичних опонентів, декоративні вибори, переслідування політичних опонентів і вільної преси - так і залишаються без очевидної відповіді", - зауважив Портніков.

Він додав, що такий візит - є "своєрідним політичним експериментом".

"Можна побачити, як буде вести себе "клієнт", який буде резонанс і чи варто запрошувати його до інших західних столиць. Тим більше, що зараз головним завданням Заходу стає не підтримка білоруської демократії, а підтримка білоруського суверенітету", - написав журналіст.

На переконання Портнікова, питання про збереження цього суверенітету може стати головним питанням взаємин Заходу і Росії. І якщо Москва анексує Білорусь або зробить її частиною нової, вже справжньої "союзної держави" на чолі з Путіним, це стане не закінченням, а початком кризи.

"Тому що Україні в цьому випадку "дружнього запрошення" до складу такої держави, яке зробить російський танкіст або пілот військового літака, просто не уникнути. І що в цьому випадку робити Заходу?

Саме тому інтереси західної політичної еліти і білоруського диктатора, який дуже не хоче віддавати свою державу новому господареві з Кремля, почали збігатися. Виникає, однак, одне дуже просте питання - чи не запізно на Заході починають усвідомлювати масштаби кризи, яка може охопити пострадянський простір вже найближчим часом і чи не запізно Олександр Лукашенко задумався про майбутнє Білорусі?", - зазначив Портніков.

Як писав OBOZREVATEL, у мережі поширилася інформація про те, що президент Білорусі Олександр Лукашенко серйозно хворий і нібито таємно лікується в Об'єднаних Арабських Еміратах.

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