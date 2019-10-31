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31 жовтня • оновлено в 10:51
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Справжнє пекло: в Пакистані 65 осіб заживо згоріли в потязі. Жахливе відео

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У Пакистанській провінції Пенджаб вранці 31 жовтня дотла згорів потяг із людьми. За попередніми даними, загинули 65 осіб.

Відео моторошної НП з'явилося в мережі. Причиною займання називають вибух газового балону.

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Полум'я швидко поширилося й охопило три вагони. За словами рятувальників, деякі пасажири загинули тому, що вистрибували з охопленого вогнем транспорту на узбіччя.

Ще однією можливою причиною пожежі називають займання газових пальників для розігріву їжі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше поблизу берегів США згорів корабель із туристами. Десятки осіб загинули, багато зникли безвісти.

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Місце
Пакистан
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