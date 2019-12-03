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3 грудня • оновлено в 14:26
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"Справа закрита!" Трамп раптово подякував Зеленському

10.9т
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Президент США Дональд Трамп подякував президенту України Володимиру Зеленському і заявив, що "Українагейт" можна вважати завершеним.

Такий вислів з'явився в його Twitter у відповідь на опубліковане інтерв'ю лідера України, яке той дав кільком іноземним ЗМІ.

"Спасибі президенту Зеленському. Справу закрито. Демократи, які нічого не роблять, мають нарешті повернутися до роботи!" – написав Трамп.

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Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Володимир Зеленський і Дональд Трамп

"Гордон"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У США спалахнув гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.

  • В процесі бесіди Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена", свого конкурента на виборах. На цю тему лідер США також запустив скандальне передвиборче відео, жорстко розгромивши демократів.

  • Стало відомо, що співробітник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.

  • Після цього Палата представників Конгресу США ухвалила пакет основних правил у рамках процедури імпічменту Трампа.

  • Водночас він заявив, що процедура, розпочата американською демократичною партією, є державним переворотом.

  • Сам Зеленський заявив, що на нього ніхто не тиснув.

  • На початку листопада демократи Палати представників США опублікували перші стенограми свідчень у рамках імпічменту. Покази за закритими дверима дали колишній радник держдепартаменту США Майкл Маккінлі та експослиня Штатів в Україні Марі Йованович.

  • 15 листопада Білий дім опублікував стенограму квітневого діалогу між Трампом і Зеленським.

  • Також комітет Палати представників США у справах юстиції запросив президента Дональда Трампа на слухання в рамках підготовки до процедури імпічменту.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Імпічмент Трампа
Особи
Володимир Зеленський Дональд Трамп
Місце
США
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
опа!
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
"Поблагодарил Зеленского", почесал за ухом и дал сахарку. В ответ увидел преданные глаза и повиливание хвоста.
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Хо Хол
Хо Хол
"Хозяин назвал меня любимой женой!"
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7
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2 из 4 ответов | показать все
Paruhol Semen
Paruhol Semen
Владимирович Владимир, у тебя с постановкой речи проблемы.
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Тюпель Автондил
Тюпель Автондил
Владимирович Владимир, чучело, без путина ни как?
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