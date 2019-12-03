"Справа закрита!" Трамп раптово подякував Зеленському

Президент США Дональд Трамп подякував президенту України Володимиру Зеленському і заявив, що "Українагейт" можна вважати завершеним.
Такий вислів з'явився в його Twitter у відповідь на опубліковане інтерв'ю лідера України, яке той дав кільком іноземним ЗМІ.
"Спасибі президенту Зеленському. Справу закрито. Демократи, які нічого не роблять, мають нарешті повернутися до роботи!" – написав Трамп.
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
"Гордон"
Thank you to President Zelensky. Case over. The Do Nothing Democrats should finally go back to work! https://t.co/XrJSUsm9Wq- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У США спалахнув гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.
В процесі бесіди Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена", свого конкурента на виборах. На цю тему лідер США також запустив скандальне передвиборче відео, жорстко розгромивши демократів.
Стало відомо, що співробітник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.
Після цього Палата представників Конгресу США ухвалила пакет основних правил у рамках процедури імпічменту Трампа.
Водночас він заявив, що процедура, розпочата американською демократичною партією, є державним переворотом.
Сам Зеленський заявив, що на нього ніхто не тиснув.
На початку листопада демократи Палати представників США опублікували перші стенограми свідчень у рамках імпічменту. Покази за закритими дверима дали колишній радник держдепартаменту США Майкл Маккінлі та експослиня Штатів в Україні Марі Йованович.
15 листопада Білий дім опублікував стенограму квітневого діалогу між Трампом і Зеленським.
Також комітет Палати представників США у справах юстиції запросив президента Дональда Трампа на слухання в рамках підготовки до процедури імпічменту.
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