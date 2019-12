"Справа закрита!" Трамп раптово подякував Зеленському

Президент США Дональд Трамп подякував президенту України Володимиру Зеленському і заявив, що "Українагейт" можна вважати завершеним.

Такий вислів з'явився в його Twitter у відповідь на опубліковане інтерв'ю лідера України, яке той дав кільком іноземним ЗМІ.

"Спасибі президенту Зеленському. Справу закрито. Демократи, які нічого не роблять, мають нарешті повернутися до роботи!" – написав Трамп.

Thank you to President Zelensky. Case over. The Do Nothing Democrats should finally go back to work! https://t.co/XrJSUsm9Wq