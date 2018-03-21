"Справа в Путіні": Джонсон захотів "дружити з російським народом"

Глава МЗС Великобританії Борис Джонсон заявив, що ситуація навколо отруєння шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля не означає, що всі контакти з Росією повинні бути припинені.

таку позицію він озвучив під час виступу в Комітет з міжнародних справ Палати общин, передає Sky News.

Він наголосив, що політика залишиться "практично без змін", однак нагадав, що Великобританія на дипломатичному рівні прийняла рішення бойкотувати чемпіонат світу з футболу в РФ.

"Те, що Лондон на чемпіонаті світу не буде представлений на високому рівні... не означає, що всі контакти і взаємодія повинні бути припинені", - пояснив він.

Джонсон також відкинув звинувачення у "русофобії": "ми продовжуємо підтримувати дружні відносини з російським народом, тому що у нас конфлікт не з ними, а з Володимиром Путіним".

Міністр наголосив, що "не хоче брати участь у новій холодній війні".

"Я пам'ятаю стару "холодну війну", і це було досить жалюгідні часи, і я виріс, щиро турбуючись про те, що наша країна буде перетворена на пил у результаті термоядерного удару... Я не думаю, що ми зараз стикаємося подібним, але тим, проте загроза існує, і ми повинні бути дуже жорсткими і дуже рішучими", - сказав він.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Джонсон заявив, що президент Росії Володимир Путін особисто несе відповідальність за отруєння Скрипаля.