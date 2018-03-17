Справа Скрипаля: стало відомо, де отруїли шпигуна

Колишній співробітник засекреченого при СРСР Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технології (ГНІІОХТ) Віл Мірзоянов, який розробив отрута "Новачок", вважає, що російського шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля отруїли в барі.

"(Доза. - Ред.) явно не дуже висока. Яким чином вони отримали отруєння? Є версія, нібито в автомобілі, і нібито речовина могла бути на кермі або дверній ручці. Потім на цій машині Скрипаль поїхав в бар. Проблема цієї версії в тому, що якщо він торкнувся продукту, у нього відразу повинен був початися міоз і він би не міг вести машину. Ймовірніше, що зараження він отримав в барі", - сказав він в інтерв'ю "Новій Газеті".

Вчений припустив, що в барі міг бути розпилений спрей.

"Новачком" не обов'язково направляти газ в обличчя, хоча такий спосіб гарантовано призведе до смерті. Досить непомітно розпорошити на відкриту ділянку", - резюмував Мірзоянов.

Як повідомляв "Обозреватель", 12 березня прем'єр Великобританії Тереза Мей заявила, що, ймовірно, Росія стоїть за отруєнням Сергія Скрипаля.

Офіційний представник МЗС РФ у відповідь в хамській формі заявила про провокації.

Але 14 березня Москва екстрено зв'язалася з Лондоном по дипломатичних каналах і повідомила британську владу про те, що нібито не має ніякого відношення до отруєння екс-полковника ГРУ.

Пізніше стало відомо, що Великобританія висилає 23 російських дипломата, які мали відношення до розвідки РФ, також Лондон перериває всі офіційні відносини з Москвою на період розслідування справи Скрипаля.

15 березня Москва заявила про дзеркальний відповіді на рішення Лондона.