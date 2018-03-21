Справа Скрипаля: Джонсон пояснив звинувачення на адресу Путіна

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон вважає, що президент Росії Володимир Путін несе відповідальність за отруєння шпигуна-перебіжчика РФ Сергія Скрипаля.
"Я думаю, що дуже важливо, по-перше, показати, що винуватцями події не є ані жителі Росії, ані Росія. У нас немає сварки з Росією. Ви знаєте, я люблю Росію, у мене предки з цієї країни. Справа не в цьому, а в Кремлі і в російській державі - в тому стані, в якому вони знаходяться на даний час", - заявив політик в інтерв'ю Deutsche Welle.
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Джонсон додав, що це і є причина, по якій він заявив про можливу причетність Путіна до замаху на Скрипаля.
"Якщо ви подивитеся на речовину, яка використовувалося, то це отрута "Новачок" - до такого висновку прийшли наші експерти з лабораторії Porton Down, вони хороші фахівці. Ми запросили експертів Організації по забороні хімічної зброї, вони прибудуть, щоб проаналізувати зразки нервово-паралітичної речовини", - зазначив він.
Борис Джонсон
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За словами політика, Скрипаль був людиною, яку Кремль намагався знищити. Його ідентифікували як мету атаки.
"Путін сам заявляв, що зрадників, як Скрипаль, треба отруювати", - уточнив глава МЗС Великобританії.
Він також підкреслив, що "Новачок" виготовлявся виключно в Росії. Тому в Британії вважають, що докази вказують саме на РФ.
"Хтось повинен нести відповідальність, і ми у Великобританії вважаємо, що докази злочину вказують на російську державу, як і в справі Олександра Литвиненка. І якщо ви пам'ятаєте, сліди полонію дуже чітко привели до Росії. Врешті-решт, відповідальність за діяльність російської держави несе Путін, тому думаю, він не може дистанціюватися", - заявив політик.
Він пояснив, що все свідчить про спробу вбивства Кремлем сімейства Скрипаль.
"Всі зібрані нами дані свідчать, що агенти російської держави намагалися вбити і Юлію Скрипаль, і її батька. Тому я вважаю, що наше завдання зараз - захистити їх, наскільки це можливо", - резюмував він.
Як повідомляв "Обозреватель", раніше представник МЗС РФ Марія Захарова обізвала Джонсона "русофілом" через заяви щодо причетності Росії до замаху на Скрипаля. Крім того, вона побачила "багатоходівку".
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