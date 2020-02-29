Посол США пригрозив Україні втратою підтримки через справу Байдена

Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор заявив, що Києву потрібно бути "дуже обережним" у зв'язку з відкриттям ДБР справи проти колишнього американського віце-президента Джо Байдена.

Про це він сказав у коментарі українській службі "Голосу Америки". На думку дипломата, Україна може втратити підтримку США.

"Я сподіваюся, що ця ситуація не зашкодить двопартійній підтримці. Сподіваюся, її розглянуть як нормальну процедуру правоохоронних органів. Але Україна повинна бути дуже обережною, щоб не поставити під загрозу двопартійну підтримку", – вважає Тейлор.

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Він зазначив, що неодноразово вказував своїм "українським друзям" про важливість того, що країну в США готові підтримувати обидві партії.

"Українці не хочуть вплутуватися в нашу політику, так само як ми не хочемо вплутуватися в українську, це дуже важливо. Українському уряду слід керуватися цим – і переконатися, що вони не втручаються в нашу політику", – сказав Тейлор.

Вільям Тейлор ukrainian.voanews.com

Нагадаємо:

27 лютого стало відомо, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження про тиск Джо Байдена на ексгенпрокурора України Віктора Шокіна.

Справу відкрили на підставі звернення самого Шокіна, який стверджує, що Байден домігся його відставки через бажання розслідувати газовидобувну компанію Burisma. Шокін стверджує, що в 2019 році його отруїли ртуттю, і також пов'язує замах на своє життя з Байденом.

Байден є одним з головних політичних супротивників нинішнього американського глави Дональда Трампа. Він буде боротися за президентське крісло в 2020 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній генеральний прокурор Віктор Шокін зажадав від Державного бюро розслідувань відкрити провадження щодо ексвіце-президента США Джо Байдена за вплив на нього як на генпрокурора.

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