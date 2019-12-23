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23 грудня • оновлено в 13:03
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Справа про звіряче вбивство журналіста Хашоґджі отримала фінал

2.4т
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У Саудівській Аравії справа про жорстоке вбивство журналіста Джамаля Хашоґджі отримала фінал: п'ятьох обвинувачених засудили до смертної кари.

Ще троє підозрюваних отримали тюремні терміни – загалом вони проведуть в ув'язненні 24 роки, повідомляє ВВС.

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Джамаль Хашоґджі

Джамаль Хашоґджі

ВВС

Нагадаємо, відомий критик влади Саудівської Аравії Хашоґджі був убитий 2 жовтня в будівлі саудівського консульства в Стамбулі, куди він прийшов за новими документами.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Саудівська Аравія
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