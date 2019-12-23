Справа про звіряче вбивство журналіста Хашоґджі отримала фінал

У Саудівській Аравії справа про жорстоке вбивство журналіста Джамаля Хашоґджі отримала фінал: п'ятьох обвинувачених засудили до смертної кари.
Ще троє підозрюваних отримали тюремні терміни – загалом вони проведуть в ув'язненні 24 роки, повідомляє ВВС.
Джамаль Хашоґджі
ВВС
Нагадаємо, відомий критик влади Саудівської Аравії Хашоґджі був убитий 2 жовтня в будівлі саудівського консульства в Стамбулі, куди він прийшов за новими документами.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Хашоґджі значився зниклим безвісти після того, як зайшов до будівлі консульства в Стамбулі 2 жовтня 2018 року. Пізніше стало відомо, що він був жорстоко вбитий на території диппредставництва. Є версія, що його розчинили в кислоті.
Розчленоване тіло Хашоґджі могло бути вивезено з Туреччини у валізах.
Правоохоронці знайшли фрагменти тіла журналіста в колодязі на території консульства.
У ЦРУ впевнені, що саме принц Саудівської Аравії віддав наказ про ліквідацію опозиціонера.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!