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Сповзає в море: в Сочі зруйнована олімпійська набережна

4.1тЧитати матеріал російською

У російському Сочі сильний шторм призвів до руйнування частини олімпійської набережній в Імеретинській бухті.

Як повідомляє "Кавказ.Реаліі", зламано вуличне освітлення, пошкоджені велодоріжки і зелені насадження.

Набережна регулярно страждає від зимових штормів. Подібне сталося в січні минулого року – тоді була зруйнована частина берегоукріплювальних споруд. Відновити пошкоджену ділянку вдалося лише до літа за 140 мільйонів рублів.

На думку експертів, причиною руйнувань є також і деградація пляжів в результаті будівництва морпорту в гирлі річки Мзимта, який перекрив виноси гальки на пляжі.

Шторм на набережній

Шторм на набережній

instagram.com/ivkrpv

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що будівництво Керченського моста обійшлося Росії в майже 228 млрд рублів (3,66 млрд доларів за середнім курсом від початку реалізації проекту).

Місце
Росія
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
размыв из-за распила
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