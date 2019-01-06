Сповзає в море: в Сочі зруйнована олімпійська набережна

У російському Сочі сильний шторм призвів до руйнування частини олімпійської набережній в Імеретинській бухті.

Як повідомляє "Кавказ.Реаліі", зламано вуличне освітлення, пошкоджені велодоріжки і зелені насадження.

Набережна регулярно страждає від зимових штормів. Подібне сталося в січні минулого року – тоді була зруйнована частина берегоукріплювальних споруд. Відновити пошкоджену ділянку вдалося лише до літа за 140 мільйонів рублів.

На думку експертів, причиною руйнувань є також і деградація пляжів в результаті будівництва морпорту в гирлі річки Мзимта, який перекрив виноси гальки на пляжі.

Шторм на набережній instagram.com/ivkrpv

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що будівництво Керченського моста обійшлося Росії в майже 228 млрд рублів (3,66 млрд доларів за середнім курсом від початку реалізації проекту).