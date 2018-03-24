Сповзає в болото: путінському режиму поставили діагноз

Російська Федерація поступово сповзає в "фашистське" болото, але передумов краху нинішнього режиму поки не видно.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав російський опозиційний політик, чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров.

Сам президент Росії Володимир Путін, пише опозиціонер, перетворився на божевільного диктатора.

"У перетворенні підполковника КДБ - який мріяв, за його власними словами, про кар'єру олігарха, але несподіваним поворотом долі піднесеного на саму вершину влади - у божевільного диктатора, здатного спалити весь світ у вогні ядерного апокаліпсису, є чималий внесок і вітчизняних володарів дум, інтелігентських чистоплюїв, які багато років, заради власного комфорту і благополуччя, постійно знаходили виправдання поступового сповзання Росії в фашистське болото", - написав Каспаров.

"Протягом усіх років путінського правління диктатура крок за кроком зміцнювалася, і на сьогоднішній день усередині Росії поки не видно передумов краху режиму. Однак ще 10 років тому у нас були шанси змінити негативний тренд розвитку країни, але щороку ліберальна інтелігенція, лякаючи нас загрозою фашизму і революціями, гидливо відмахувалася від спроб організації опору набирала обертів путінської диктатури", - додав він.

Як повідомляв "Обозреватель", Каспаров пояснив, у чому Путін зазнав невдачі.