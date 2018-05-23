"Сподіваюся повернутися додому": Юлія Скрипаль дала перше інтерв'ю після отруєння

Дочка екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля Юлія розповіла, що сподівається на повернення на батьківщину.

Вона дала перше інтерв'ю після отруєння нервово-паралітичним газом у Солсбері агентству "Рейтер", подякувавши російському посольству за запропоновану допомогу. (Також опубліковано повне відеозвернення. Щоб подивитися, проскрольте сторінку).

"Нам дуже пощастило, що ми вижили після цього замаху на вбивство. Зараз я намагаюся звикнути до неймовірних змін у моєму житті, як фізичних, так і емоційних. Я намагаюся жити сьогоднішнім днем і маю намір допомагати моєму батькові до його повного відновлення", - заявила вона.

Юлія додала, що шокована використанням нервово-паралітичної речовини проти неї та її батька. Вона зазначила, що життя було перевернуте з ніг на голову.

Юлія Скрипаль Рейтер

"Лікування було інвазивним, болючим і глибоко гнітючим. Надалі я сподіваюся повернутися додому в мою країну. Ніхто не має і не може говорити за мене і мого батька, крім нас самих", - наголосила Юлія.

Юлія Скрипаль Рейтер

Вона додала, що вдячна посольству РФ за запропоновану допомогу, проте не хоче нею скористатися.

"Я вирішила перервати свою реабілітацію і зробити цю коротку заяву, щоб прояснити кілька питань. Я переконливо прошу всіх поважати моє особисте життя і особисте життя мого батька. Нам потрібен час для повного одужання і прийняття всього, що відбулося. Я вдячна російському посольству за запропоновану допомогу, але на даний момент я не готова і не хочу нею скористатися", - сказала вона.

Крім того, в мережі оприлюднили її письмове звернення, яке Юлія підготувала російською та англійською мовами.

Пізніше у російському посольстві заявили, що не вірять у щирість дочки Скрипаля. Більше того, у відомстві припустили, що текст написав носій англійської мови.

Юлія Скрипаль Рейтер

Нагадаємо, Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні на початку березня. Отруту могли нанести на дверну ручку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня стало відомо про те, що Юлія Скрипаль вийшла з коми після отруєння і заговорила. В офіційній заяві вона розповіла, що почувається добре, і подякувала тим, хто підтримував її та батька.

22 квітня з'явилися ім'я та фоторобот підозрюваного у замаху на Скрипалів. Це сталося після того, як британська поліція та спецслужби визначили ключових підозрюваних у замаху на життя екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки.

4 травня в Управлінні Національної служби охорони здоров'я Великобританії розповіли про стан здоров'я екс-шпигуна ГРУ та його дочки. 18 травня Скрипаля виписали з лікарні.