Головна Новини
26 листопада • оновлено в 09:59
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Спочатку мир в Україні: у Держдепі висунули Путіну жорстку умову щодо дружби

20.5т
Читати матеріал російською

Поліпшення взаємин США та Росії можливо виключно при виконанні мінських угод з боку Москви.

Про це 23 листопада сказав заступник державного секретаря США Джон Салліван під час зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим в Нагойї (Японія) на полях нарад глав МЗС країн G20, повідомляє прес-секретар Морган Ортагус на офіційному сайті Держдепу.

"Заступник держсекретаря Салліван знову заявив міністру закордонних справ Лаврову, що поліпшення двосторонніх відносин залежить від прихильності Москви мінським угодами і відмови від зусиль щодо підриву наших демократичних процесів", – заявив Ортагус.

Джон Салліван висунув умови Росії

Джон Салліван висунув умови Росії

Кадр з відео / state.gov

Новини
Інакше миру не буде: Росія висунула нахабний ультиматум Японії

Уточнюється, що Салліван і Лавров також обговорили широке коло регіональних і двосторонніх питань, включаючи проблеми міжнародної безпеки в Північній Кореї та Сирії, а також співробітництво в боротьбі з тероризмом і стратегічну безпеку.

Салліван нагадав про мінські угоди Москві

Салліван нагадав про мінські угоди Москві

Що примітно, Комітет сенату США схвалив кандидатуру Джона Саллівана на посаду посла в Росії 21 листопада. Її повинен затвердити повний склад сенату, після чого Саллівана призначить президент США Дональд Трамп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський сенатор Тед Круз закликав Сенат ввести нові антиросійські санкції, щоб затримати початок роботи газопроводу "Північний потік-2".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "мінські домовленості" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дмитро Гриневич
Теми
мінські домовленості Холодна війна між Заходом і Росією Російсько-український конфлікт
Особа
Сергій Лавров
Місце
Японія
Поділитися у Facebook
43
Коментарі
23
67
Смішно
46
Цікаво
1
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
По ходу дела дедуля рамсы попутал.....или у них все деятели столь "умны"и "адекватны"? на какой минуте ентот посол будет послан бороздить просторы Большого театра?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
"Улучшение взаимоотношений США и России возможно исключительно при выполнении минских соглашений со стороны Москвы." - Означает ли это, что с точки зрения нынешнего Госдепа улучшение отношений невозможно никогда в принципе? Потому что Москва не может выполнять то, в чем не участвует.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Трубицын Александр
Трубицын Александр
Кугуты вонючие, Россия ТРЕБУЕТ выполнения Минских соглашений. :-)))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2

Новини світу

Топпублікації

Топблоги