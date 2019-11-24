Спочатку мир в Україні: у Держдепі висунули Путіну жорстку умову щодо дружби

Поліпшення взаємин США та Росії можливо виключно при виконанні мінських угод з боку Москви.

Про це 23 листопада сказав заступник державного секретаря США Джон Салліван під час зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим в Нагойї (Японія) на полях нарад глав МЗС країн G20, повідомляє прес-секретар Морган Ортагус на офіційному сайті Держдепу.

"Заступник держсекретаря Салліван знову заявив міністру закордонних справ Лаврову, що поліпшення двосторонніх відносин залежить від прихильності Москви мінським угодами і відмови від зусиль щодо підриву наших демократичних процесів", – заявив Ортагус.

Джон Салліван висунув умови Росії Кадр з відео / state.gov

Уточнюється, що Салліван і Лавров також обговорили широке коло регіональних і двосторонніх питань, включаючи проблеми міжнародної безпеки в Північній Кореї та Сирії, а також співробітництво в боротьбі з тероризмом і стратегічну безпеку.

Салліван нагадав про мінські угоди Москві

Що примітно, Комітет сенату США схвалив кандидатуру Джона Саллівана на посаду посла в Росії 21 листопада. Її повинен затвердити повний склад сенату, після чого Саллівана призначить президент США Дональд Трамп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський сенатор Тед Круз закликав Сенат ввести нові антиросійські санкції, щоб затримати початок роботи газопроводу "Північний потік-2".

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