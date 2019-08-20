Спочатку мир в Україні! Макрон висунув Путіну жорстку умову

Питання про повернення Росії у формат G8 і "реанімацію" відносин між Росією і ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".

Про це на прес-конференції з президентом РФ Володимиром Путіним у Франції заявив французький лідер Еммануель Макрон, повідомляє "Європравда".

"Повернення до "вісімки", як і повернення до позитивних відносин між Росією і ЄС, лежать через рішення конфлікту в Європі", – сказав він.

Володимир Путін і Еммануель Макрон у Марселі 19 серпня

За його словами, Європа чекає від Кремля взаємодії і якнайшвидшого врегулювання кризи на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президенти Росії і Франції Володимир Путін і Еммануель Макрон обговорили дозвіл військового конфлікту на сході України.

Примітно, що у своїй вступній промові Макрон несподівано прогнувся, назвавши Росію "європейською державою" і закликав поліпшити відносини країн, щоб "відтворити Європу від Лісабона до Владивостока".

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