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Спочатку мир в Україні! Макрон висунув Путіну жорстку умову

15.6т Читати матеріал російською

Питання про повернення Росії у формат G8 і "реанімацію" відносин між Росією і ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".

Про це на прес-конференції з президентом РФ Володимиром Путіним у Франції заявив французький лідер Еммануель Макрон, повідомляє "Європравда".

"Повернення до "вісімки", як і повернення до позитивних відносин між Росією і ЄС, лежать через рішення конфлікту в Європі", – сказав він.

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Володимир Путін і Еммануель Макрон у Марселі 19 серпня

Володимир Путін і Еммануель Макрон у Марселі 19 серпня

За його словами, Європа чекає від Кремля взаємодії і якнайшвидшого врегулювання кризи на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президенти Росії і Франції Володимир Путін і Еммануель Макрон обговорили дозвіл військового конфлікту на сході України.

Примітно, що у своїй вступній промові Макрон несподівано прогнувся, назвавши Росію "європейською державою" і закликав поліпшити відносини країн, щоб "відтворити Європу від Лісабона до Владивостока".

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі мінські домовленості
Особи
Еммануель Макрон Володимир Путін
Місце
Франція
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Александров Сергей
Александров Сергей
Несбыточные мечты хох-ляцкого свинарника.
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Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
Ну и дурь написали, они вообще об этом не говорили!!!)))
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Гражданин ЕС, ты как стенографистка присутствовал ? А по теме: Европа ждет от Кремля взаимодействия и скорейшего урегулирования кризиса на Донбассе ! Что тебе не понятно ? Убираетесь со своими наёмниками - и сразу мир во всём мире !
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Semenov Igor
Semenov Igor
А России нужен этот формат G-8, есть замечательный формат G-20. Это пусть пригласят Украину в формат G-7+
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