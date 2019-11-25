З’явилися нові факти про роль Байдена в скандалі з Україною

Комітет із розвідки Палати представників США отримав важливі аудіо- та відеозаписи, пов'язані з українським скандалом навколо справи конкурента президента Штатів Дональда Трампа на виборах – Джо Байдена.

Докази надав заарештований Лев Парнас, відомий як клієнт адвоката американського лідера Рудольфа Джуліані. Про це повідомляє телеканал ABC News.

Зазначається, що згадані матеріали пов'язані із зусиллями Вашингтона змусити Київ розслідувати справу сім'ї Байдена.

Руді Джуліані і Дональд Трамп WordPress.com

Зокрема, Парнас надав записи у відповідь на повістку Конгресу. З-поміж іншого, у розпорядженні комітету з розвідки Палати представників опинилися папери англійською та українською мовами. Деякі з них містять обговорення між Джуліані й Трампом.

Крім цього, частина документів уже перебуває у розпорядженні федеральних слідчих у Південному окрузі Нью-Йорка. Як стверджують джерела ЗМІ, саме через це вони не можуть бути передані Конгресу.

Водночас адвокат Парнаса Джозеф Бонді відмовився коментувати заяви його підзахисного.

"Містер Парнас гучно й публічно заявив про своє бажання виконати раніше видану повістку та надати комітету з розвідки палати представників правдиву й важливу інформацію, яка сприяє правосуддю, а не перешкоджає йому", – цитує телеканал слова правозахисника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше державний департамент США опублікував майже 100 сторінок документів, які стосуються відносин Білого дому з Україною. Згідно з ними, особистий юрист президента США Дональда Трампа Руді Джуліані й держсекретар Майк Помпео могли обговорювати кампанію щодо дискредитації послині США в Києві Марі Йованович.

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