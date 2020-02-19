Спливла обіцянка Трампа помилувати Ассанджа через Росію: Білий дім назвав це "нісенітницею"

В американських ЗМІ з'явилася інформація, що президент США Дональд Трамп пропонував помилування засновнику порталу Wikileaks Джуліану Ассанжу в обмін на його заяву про непричетність Росії до зламу серверів Демократичної партії. У Білому домі назвали це "повною нісенітницею".

Із заявою про пропозицію Трампа виступив адвокат Ассанжа Едвард Фітцжеральд, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на The Guardian. Засновнику Wikileaks його нібито доставив конгресмен-республіканець Дейна Рорабахер в 2017 році, коли Ассанж ще перебував у посольстві Еквадору в Лондоні.

"Містер Рорабахер збирався зустрітися з містером Ассанжем і сказати, згідно з інструкцією президента, що йому пропонують помилування або який-небудь інший вихід, якщо містер Ассанж скаже, що Росія не має дожного відношення до витоку з Національного комітету Демократичної партії", – заявив адвокат, звертаючись до магістрального суду лондонського округу Вестмінстер, який займається справою про екстрадицію Ассанжа в США.

Прес-секретар Білого дому Стефані Грішем назвала слова Фитцжеральда "повною нісенітницею", яку поширюють демократи.

"Президент ледве знає Дейна Рорабахера, за винятком того, що він колишній конгресмен. Він ніколи не розмовляв з ним з цього приводу", – цитує Грішем CBS News.

Нагадаємо, в Демократичній партії вважають, що злам серверів її Національного комітету істотно вплинув наперебіг виборів президента в 2016 році. Американські спецслужби вважають, що до зламу причетна Росія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ассанжа затримали в квітні 2019 року в посольстві Еквадору в Лондоні, де він перебував з 2012 року. У США його звинувачують в змові з екс-інформатором Wikileaks Челсі Меннінг з метою зламу мереж урядових комп'ютерів.

Йому загрожує покарання за 18 пунктами обвинувачення. Якщо його визнають винним, то можуть засудити до 175 років в'язниці. Слухання щодо екстрадиції Ассанжа до США мають початися в лютому 2020 року в Верховному суді Великої Британії.

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