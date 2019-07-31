Сплив скандальний зв'язок "президента" Придністров'я з Україною: про що мова

"Президент" невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський виявився власником українського паспорта.

Він неодноразово використовував його для в'їзду на територію нашої країни, йдеться в журналістському розслідуванні Rise Moldova.

Дана інформація підтверджена даними, наданими джерелами в Державній прикордонній службі України.

Вадим Красносельський deschide.md

У публікації наголошується, що придністровський чиновник, який до 2016 року був головою придністровського МВС у званні генерал-майора, близько восьми років перебував у розшуку в Молдові. Однак це не завадило йому майже щомісяця перетинати придністровську ділянку молдавсько-українського кордону і виїжджати за кордон за паспортами декількох країн.

Для цього він з 2007 по 2015 рік використовував понад 300 разів російський і як мінімум 10 разів український закордонний паспорт. Головні пункти призначення - Київ, Харків і Одеса.

У МВС України заявили, що станом на березень 2019 року Вадим Красносельський не перебуває в карному розшуку, проте не стали коментувати, чи перебував він у розшуку раніше.

У той же час Rise Moldova надала документ про те, що Красносельський був оголошений в міжнародний розшук у 2007 році, але його зняли зі списку в 2015 році за ініціативою Кишинева. Майже через рік він став "президентом" невизнаної республіки.

Відзначимо, не дивлячись на те, що Красносельський є лідером сепаратистської невизнаної республіки, уряд Молдови не відмовляється від контактів з ним і не забороняє цього українським дипломатам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Придністров'ї запанікували через "хитрий план". Політолог Андрій Сафонов заявив, що західні країни будуть наполягати на реінтеграції Придністров'я і Молдови, щоб домогтися виведення з берегів Дністра російських військ.

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