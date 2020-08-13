Співробітник адміністрації Лукашенка звільнився в знак протесту
Співробітник адміністрації президента Білорусі Артем Проскаловіч звільнився зі своєї посади в знак протесту.
Про це колишній держслужбовець написав у своєму профілі в Instagram. Він обіймав посаду заступника начальника управління законодавства в правоохоронних і військовій сферах головного державно-правового управління.
"Більш не вважаю за можливе бути юристом на державній службі", – написав Проскаловіч.
У коментарях багато користувачів дякують чиновнику за сміливість і громадянську позицію та висловлюють йому свою підтримку.
Протягом останньої доби в Білорусі про звільнення заявило багато співробітників державних ЗМІ та чиновників.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Білорусі двоє телеведучих заявили про звільнення на тлі масштабних протестів проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня.
У Білорусі ще один телеведучий на тлі масових протестів і затримань активістів, написав заяву про звільнення.
У мережі поширили відеозвернення колишніх співробітників силових структур Білорусі, які викидають свою форму на знак протесту проти жорсткого розгону активістів.