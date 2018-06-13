Спіть спокійно! Ядерної загрози з боку КНДР більше немає - Трамп

Ядерної загрози з боку Північної Кореї більше не існує.

Про це президент США Дональд Трамп написав в своєму Twitter відразу по прибуттю до Вашингтона після переговорів з Кім Чен Ином.

"Довга поїздка, але тепер все можуть відчувати себе набагато безпечніше, ніж в той день, коли я вступив на посаду. Північна Корея більше не становить ядерної загрози. Зустріч з Кім Чен Ином була цікавим і дуже позитивним досвідом. У Північної Кореї великий потенціал для майбутнього!" - заявив Трамп.

Just landed - a long trip, but everybody can now feel much safer than the day I took office. There is no longer a Nuclear Threat from North Korea. Meeting with Kim Jong Un was an interesting and very positive experience. North Korea has great potential for the future! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 червня 2018 р.

Також глава Білого дому зазначив, що до його приходу до влади люди припускали, що США буде воювати з Північною Кореєю, але тепер нібито все змінилося.

"Президент Обама говорив, що Північна Корея є нашою найбільшою і небезпечною проблемою. Тепер немає - сьогодні спите спокійно", - додав Трамп.

Before taking office people were assuming that we were going to War with North Korea. President Obama said that North Korea was our biggest and most dangerous problem. No longer - sleep well tonight! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 червня 2018 р.

Як відомо, за підсумками саміту Трампа і Кім Чен Ина лідерами країн було підписано угоду про невизначених специфічних "гарантії безпеки" з боку США у відповідь на денуклеаризацію Корейського півострова.

У свою чергу сам лідер Північної Кореї назвав документ історичним.