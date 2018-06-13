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Спіть спокійно! Ядерної загрози з боку КНДР більше немає - Трамп

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Ядерної загрози з боку Північної Кореї більше не існує.

Про це президент США Дональд Трамп написав в своєму Twitter відразу по прибуттю до Вашингтона після переговорів з Кім Чен Ином.

"Довга поїздка, але тепер все можуть відчувати себе набагато безпечніше, ніж в той день, коли я вступив на посаду. Північна Корея більше не становить ядерної загрози. Зустріч з Кім Чен Ином була цікавим і дуже позитивним досвідом. У Північної Кореї великий потенціал для майбутнього!" - заявив Трамп.

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Також глава Білого дому зазначив, що до його приходу до влади люди припускали, що США буде воювати з Північною Кореєю, але тепер нібито все змінилося.

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"Президент Обама говорив, що Північна Корея є нашою найбільшою і небезпечною проблемою. Тепер немає - сьогодні спите спокійно", - додав Трамп.

Як відомо, за підсумками саміту Трампа і Кім Чен Ина лідерами країн було підписано угоду про невизначених специфічних "гарантії безпеки" з боку США у відповідь на денуклеаризацію Корейського півострова.

У свою чергу сам лідер Північної Кореї назвав документ історичним.

Читайте всі новини по темі "Ракетно-ядерна програма КНДР" на сайті "Обозреватель".

Тема
Ракетно-ядерна програма КНДР
Особи
Дональд ТрампКім Чен Ин
Місце
США
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