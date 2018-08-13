Санкции вводятся по следующей причине: из-за патологического, доставшего всех вранья. Вот будет еще – сейчас, не дай Бог, умрет Сенцов, будет еще "список Сенцова", и это будет вообще сокрушительно. Вообще хочу сказать — вот вы задали вопрос, опасны санкции, или нет. Хочу вам сказать свое мнение, причем говорю абсолютно серьёзно – конечно, они не опасны для России. Россия мощная страна, на фиг ей этот Запад.
Тут меня удивляет, что Россия кричит по этому поводу и даже г-н Медведев говорит, что это объявление экономической войны. Какой экономической войны? Россия – мощная держава все стоят на коленях, а Россия встала с колен. Вот видите – я говорю почти правду. Правду, но "почти". Так что Россия так кричит, по какому поводу она так кричит?
Ну, все, ну, изоляционизм, — им давно занимается Россия: "Не смешите наши "Искандеры", давят овощи, фрукты, мороженых курочек, утят медведевских. В чем проблема? Есть мощный свой агросектор, — все есть давайте, живите. В чем проблема? Почему Медведев вдруг говорит, что это объявление экономической войны?
Простите, если говорить, что на самом деле происходит, то просто западный мир говорит: "Живите без нас". Он не пытается уничтожить Россию, не пытается ее унизить, — ничего. Он просто говорит: ребята, вы уничтожаете все вокруг себя, ложь и ненависть, кроме нефти и газа, это две ваши экспортные статьи. И мы просто не хотим иметь с вами дела.
Я говорю простыми словами, просто Запад с враньем не хочет иметь дела. Он никак не вредит России – у вас есть своя валюта, свои полезные ископаемые.
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