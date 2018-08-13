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ПолітикаЕкономіка
Матвій Ганапольський
Матвій Ганапольський
ЖурналістВсі статті автора

"Список Сенцова" будет сокрушительным

29.9тЧитати новину російською

Санкции вводятся по следующей причине: из-за патологического, доставшего всех вранья. Вот будет еще – сейчас, не дай Бог, умрет Сенцов, будет еще "список Сенцова", и это будет вообще сокрушительно. Вообще хочу сказать — вот вы задали вопрос, опасны санкции, или нет. Хочу вам сказать свое мнение, причем говорю абсолютно серьёзно – конечно, они не опасны для России. Россия мощная страна, на фиг ей этот Запад.

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Тут меня удивляет, что Россия кричит по этому поводу и даже г-н Медведев говорит, что это объявление экономической войны. Какой экономической войны? Россия – мощная держава все стоят на коленях, а Россия встала с колен. Вот видите – я говорю почти правду. Правду, но "почти". Так что Россия так кричит, по какому поводу она так кричит?

Ну, все, ну, изоляционизм, — им давно занимается Россия: "Не смешите наши "Искандеры", давят овощи, фрукты, мороженых курочек, утят медведевских. В чем проблема? Есть мощный свой агросектор, — все есть давайте, живите. В чем проблема? Почему Медведев вдруг говорит, что это объявление экономической войны?

Простите, если говорить, что на самом деле происходит, то просто западный мир говорит: "Живите без нас". Он не пытается уничтожить Россию, не пытается ее унизить, — ничего. Он просто говорит: ребята, вы уничтожаете все вокруг себя, ложь и ненависть, кроме нефти и газа, это две ваши экспортные статьи. И мы просто не хотим иметь с вами дела.

Я говорю простыми словами, просто Запад с враньем не хочет иметь дела. Он никак не вредит России – у вас есть своя валюта, свои полезные ископаемые.

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Автор
Матвій ГанапольськийМатвій Ганапольський
Тема
Санкції проти Росії
Місце
Росія
Джерело
Джерело:Эхо Москвы
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Коментарі
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Комментарии на сайте не модерированы
Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Вешать санкции на эрефию теперь будут по поводу и без повода пока обратно не упадет откуда встала.
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SoKill Valeriy
SoKill Valeriy
нафтою не нажреться московія газом не надихається
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
а....и кольца ненависти...
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ValkRover
ValkRover
Кузьмин Владислав, я его лично не люблю, но мозг при комментах включать полезно. Вы никому нахуй не нужны. В Канаде в новостях вы там на уровне Гондураса!!!
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