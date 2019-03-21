Спікер парламенту Великобританії здивував поведінкою на публіці: опубліковано відео

Спікера Палати громад британського парламенту Джона Беркоу помітили на вулицях Лондона по дорозі на роботу.
Відео, зняте журналістами, з'явилося на Twitter-сторінці видання Deutsche Welle. Автори поста відзначають, що впливовий політик нічим не відрізняється від звичайних громадян — йде на роботу пішки, одягнений у простий светр і їсть на ходу.
"Зовні — звичайний перехожий. А насправді — спікер британського парламенту!" — підкреслюється в повідомленні.
Помітивши зйомку, Беркоу уникає запитань журналістів про політику, проте запрошує їх до кафе на каву чи чай.
Джон Беркоу
Скрін відео
Скрін відео
Скрін відео
Іде на роботу пішкі, їсть на ходу.- DW-русски (@dw_ukrainian) 21 березня 2019 р.
Зовні - звичайний перехожий. А насправді - спікер Британського парламенту! pic.twitter.com/T6Q029k5HY
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У червні 2016 року більшість жителів Великобританії проголосували за вихід королівства з Європейського Союзу.
25 листопада 2018-го країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Згідно з пунктами договору, Великобританія повинна була вийти з ЄС у березні 2019 року. Тим часом Європейський суд ухвалив, що Лондон може відкликати рішення про вихід з Євросоюзу.
15 січня 2019 року парламент вперше відхилив план Мей щодо виходу з ЄС.
12 березня парламентарі знову відхилили план виходу, запропонований прем'єр-міністром.
23 березня Парламент Великобританії проголосував проти виходу з Європейського Союзу без укладання угоди.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram