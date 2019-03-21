|Світ
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

Спікер парламенту Великобританії здивував поведінкою на публіці: опубліковано відео

918Читати матеріал російською

Спікера Палати громад британського парламенту Джона Беркоу помітили на вулицях Лондона по дорозі на роботу.

Відео, зняте журналістами, з'явилося на Twitter-сторінці видання Deutsche Welle. Автори поста відзначають, що впливовий політик нічим не відрізняється від звичайних громадян — йде на роботу пішки, одягнений у простий светр і їсть на ходу.

"Зовні — звичайний перехожий. А насправді — спікер британського парламенту!" — підкреслюється в повідомленні.

Новини
Військові в підвищеній готовності: ЄС визначив крайній термін Brexit у Великобританії

Помітивши зйомку, Беркоу уникає запитань журналістів про політику, проте запрошує їх до кафе на каву чи чай.

Джон Беркоу

Джон Беркоу

Скрін відео

Спікер парламенту Великобританії здивував поведінкою на публіці: опубліковано відео

Скрін відео

Спікер парламенту Великобританії здивував поведінкою на публіці: опубліковано відео

Скрін відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
АнгліяЛондон
Теги
політикавидео
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иванова Раиса
Иванова Раиса
Це не українська гугнява підарастія в політиці. Без охорони і кроку не ступлять...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки