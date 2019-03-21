Спікер парламенту Великобританії здивував поведінкою на публіці: опубліковано відео

Спікера Палати громад британського парламенту Джона Беркоу помітили на вулицях Лондона по дорозі на роботу.

Відео, зняте журналістами, з'явилося на Twitter-сторінці видання Deutsche Welle. Автори поста відзначають, що впливовий політик нічим не відрізняється від звичайних громадян — йде на роботу пішки, одягнений у простий светр і їсть на ходу.

"Зовні — звичайний перехожий. А насправді — спікер британського парламенту!" — підкреслюється в повідомленні.

Помітивши зйомку, Беркоу уникає запитань журналістів про політику, проте запрошує їх до кафе на каву чи чай.

Джон Беркоу Скрін відео

Скрін відео

Скрін відео

Іде на роботу пішкі, їсть на ходу.

Зовні - звичайний перехожий. А насправді - спікер Британського парламенту! pic.twitter.com/T6Q029k5HY - DW-русски (@dw_ukrainian) 21 березня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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