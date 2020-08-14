Спецслужби США звинуватили Росію у створенні нового інтернет-вірусу "Дроворуб"

Агентство національної безпеки США і Федеральне бюро розслідувань звинуватили російських хакерів у запуску інтернет-вірусу "Дроворуб".

Вони стверджують, що Головне розвідувальне управління Росії використовувало інструмент для зламу комп'ютерів на базі операційної системи Linux, повідомляє Reuters.

Системи Linux повсюдно використовуються в системах національної безпеки, Міністерстві оборони та промислової базі оборони, а також у більш широкому співтоваристві фахівців із кібербезпеки.

У США назвали "Дроворуб" таким, що представляє "нове розуміння російського арсеналу цифрової зброї".

"Шкідлива програма може мати широке поширення, якщо захисники мережі не вживуть заходів проти неї", – сказав Рейтер Кеппел Вуд, головний операційний директор управління кібербезпеки АНБ.

"Дроворуб" – це "швейцарський армійський ніж" можливостей, який дозволяє зловмиснику виконувати безліч різних функцій, таких як крадіжка файлів і дистанційне керування комп'ютером жертви", – додав Стів Гробман, технічний директор компанії McAfee, що займається кібербезпекою.

Як писав OBOZREVATEL раніше, британські хакери намагалися зламати понад 300 SIM-карт для викрадення грошей з банківських рахунків.