Інформатором був тесть: за Трампом шпигували через Холодну війну

Спецслужби держави Чехословаччини, якої нині не існує, шпигували за чинним президентом США Дональдом Трампом у 1980-х роках. Комуністична розвідка сподівалася отримати дані про "вищі ешелони" уряду США і секретну інформацію, пов'язану з веденням Холодної війни.

Як пише британська газета The Guardian, стежити за Трампом почали після того, як він одружився із громадянкою Чехословаччини, моделлю Іваною Зельнічковою. Інформатором Служби державної безпеки (StB) був тесть Дональда Трампа, Мілош Зельнічков.

"Він регулярно повідомляв місцевий офіс StB про візити своєї доньки із США і про свого знаменитого зятя у Нью-Йорку. Зельнічков був класифікований як "конспіративний" інформатор. Його відносини з StB тривали до кінця комуністичного режиму", — йдеться у матеріалі.

Івана Зельнічкова і Дональд Трамп The Guardian

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Екс-працівник StB Властимил Данек підтвердив факт багаторічного стеження за чинним президентом Штатів.

"Трамп був, звісно, дуже цікавою людиною для нас. Він був бізнесменом, у нього було багато контактів, навіть у політиці США", — пояснив колишній розвідник.

Він також повідомив, що вже наприкінці 1980-х років було відомо, що Дональд Трамп у майбутньому прагнув посісти президентське крісло.

Зв'язок таємної поліції Чехословаччини і радянського КДБ та передачу даних про Трампа Данек коментувати відмовився, проте відомо, що спецслужби країн активно обмінювалися різною інформацією.

Повідомляється також, що у 1987 році Дональд та Івана Трампи, за особистим запрошенням посла СРСР в Америці Юрія Дубініна відвідали Москву і Ленінград (нині — Санкт-Петербург).

"Незабаром після повернення із Москви Трамп оголосив, що він збирається балотуватися на пост президента", — звернули увагу у ЗМІ.

Зазначимо, що перший шлюб 45-го президента США розпався у 1991 році, проте після розлучення Івана Трамп на батьківщину не повернулася.

Як писав OBOZREVATEL, у жовтні 2018 року російські розвідники потрапили у скандал через підготовку кібератаки в Нідерландах.