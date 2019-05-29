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Спецпрокурор США Мюллер подав у відставку після розслідування щодо Росії: подробиці

1.7тЧитати матеріал російською

Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер у середу, 29 травня, заявив про відхід у відставку.

Він уточнив, що прийняв таке рішення у зв'язку із закінченням розслідування обставин втручання Росії у вибори президента США в 2016 році, пише Reuters у Twitter.

За словами спецпрокурора, його письмовий звіт щодо цієї справи "повинен говорити сам за себе".

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Роберт Мюллер

Роберт Мюллер

BBC

"Я самостійно прийняв рішення. Ніхто не закликав мене цього робити", – сказав він під час прес-конференції, на якій вперше за два роки, з моменту призначення його на посаду, публічно прокоментував розслідування обставин втручання РФ у вибори.

При цьому його промова тривала всього 10 хвилин. Після заяви на питання журналістів Мюллер відповідати не став.

Нагадаємо, що в кінці березня поточного року Роберт Мюллер завершив дворічне розслідування і передав свій звіт у справі генеральному прокурору США Вільяму Барру.

Як писав OBOZREVATEL :

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Особа
Роберт Мюллер
Місце
США
Тег
Росія
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Пигин Макс
Пигин Макс
Каждый, кто кричал "Это Путин виноват", должен уйти . Мюллер ушёл, Мэй ушла, ждём всех остальных. Пора уже начинать умнеть.
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Старая карга клинтон что повесилась?!)))
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