Спецпрокурор США Мюллер подав у відставку після розслідування щодо Росії: подробиці

Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер у середу, 29 травня, заявив про відхід у відставку.
Він уточнив, що прийняв таке рішення у зв'язку із закінченням розслідування обставин втручання Росії у вибори президента США в 2016 році, пише Reuters у Twitter.
За словами спецпрокурора, його письмовий звіт щодо цієї справи "повинен говорити сам за себе".
Роберт Мюллер
BBC
"Я самостійно прийняв рішення. Ніхто не закликав мене цього робити", – сказав він під час прес-конференції, на якій вперше за два роки, з моменту призначення його на посаду, публічно прокоментував розслідування обставин втручання РФ у вибори.
При цьому його промова тривала всього 10 хвилин. Після заяви на питання журналістів Мюллер відповідати не став.
MORE: Mueller outlines Russian interference in 2016 presidential election pic.twitter.com/JGYLOJUQ3a- Reuters Top News (@Reuters) May 29, 2019
Нагадаємо, що в кінці березня поточного року Роберт Мюллер завершив дворічне розслідування і передав свій звіт у справі генеральному прокурору США Вільяму Барру.
Як писав OBOZREVATEL :
Спецслужби США інкримінували втручання Росії в американський виборчий процес із 2016 року. Розслідуванням цієї справи з травня 2017 року займався колишній директор ФБР Мюллер.
Президент США Дональд Трамп і його помічники неодноразово відкидали підозри в будь-яких неправомірних контактах із офіційними особами Росії в період виборчої кампанії. Про те саме стверджували у Москві.
Впливове видання The Washington Post розповсюдило інформацію, що Трамп зустрічався з Путіним п'ять разів, проте жодного разу глава Білого дому не давав детального звіту перед своєю адміністрацією.
Пізніше Трамп відреагував на скандал, заявивши, що йому все одно.
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