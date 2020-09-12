Спецоперація щодо "вагнерівців": Бутусов розповів, чим Україна "купила" Туреччину
Турецькі спецслужби захопили в Одесі одного з найбільш розшукуваних турками курдських бойовиків Ісу Озера за домовленістю зі Службою безпеки України.
Як заявив у Facebook журналіст Юрій Бутусов, таким чином Україна "розплатилася" з Туреччиною за сприяння в проваленій спецоперації із затримання членів ПВК "Вагнера".
Він нагадав, що Озер втік з Туреччини і був внесений до "червоного" списку найбільш розшукуваних злочинців.
"На якій підставі ми видали Озера і який суд прийняв таке рішення – невідомо. Тому в чому саме полягають його злочини і чи були вони взагалі, ми не знаємо, ми можемо рахуватися тільки з самим фактом, що його захопили як терориста", – зазначив Бутусов.
За його даними, в обмін на затримання злочинців, яких розшукували спецслужби Туреччини, спецслужби України могли отримати сприяння в операції щодо затримання "вагнерівців".
"Рейс турецького літака 25 липня через Мінськ у Стамбул міг, з природних причин, приземлитися на території України. Це залежало від рішення екіпажу літака, у якого могла виникнути ціла низка законних приводів прийняти рішення про екстрену посадку... На жаль, в результаті зради операція із захоплення терористів була провалена", – підкреслив журналіст.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
бойовиків російської ПВК Вагнера було затримано в Білорусі 29 липня. Пізніше з'ясувалося, що деякі з них воювали на Донбасі і внесені в базу військових злочинців на сайті "Миротворець".
Офіс генерального прокурора України надіслав Мінську запит про арешт тих, хто брав участь у війні на Донбасі.
Спочатку Лукашенко пообіцяв, що видасть зазначених осіб Україні, але за умови, що буде надано докази їхньої провини. Однак у результаті він видав майже всіх їх Росії.
Першим про те, що до зриву операції СБУ з "вагнерівцями" в Білорусі може бути причетний голова Офісу президента Андрій Єрмак, заявив агент НАБУ, ветеран АТО Євген Шевченко.
Журналіст Юрій Бутусов заявив, що спецоперацію СБУ із затриманням "вагнерівців" у Білорусі нібито зірвав Єрмак, щоб не псувати відносини з Росією.
У СБУ офіційно назвали фейком дані про спецоперацію з найманцями ПВК Вагнера. Відомство зазначило, що першоджерелом цієї інформації було російське видання.