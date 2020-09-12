Спецоперація щодо "вагнерівців": Бутусов розповів, чим Україна "купила" Туреччину

Турецькі спецслужби захопили в Одесі одного з найбільш розшукуваних турками курдських бойовиків Ісу Озера за домовленістю зі Службою безпеки України.

Як заявив у Facebook журналіст Юрій Бутусов, таким чином Україна "розплатилася" з Туреччиною за сприяння в проваленій спецоперації із затримання членів ПВК "Вагнера".

Він нагадав, що Озер втік з Туреччини і був внесений до "червоного" списку найбільш розшукуваних злочинців.

"На якій підставі ми видали Озера і який суд прийняв таке рішення – невідомо. Тому в чому саме полягають його злочини і чи були вони взагалі, ми не знаємо, ми можемо рахуватися тільки з самим фактом, що його захопили як терориста", – зазначив Бутусов.

За його даними, в обмін на затримання злочинців, яких розшукували спецслужби Туреччини, спецслужби України могли отримати сприяння в операції щодо затримання "вагнерівців".

"Рейс турецького літака 25 липня через Мінськ у Стамбул міг, з природних причин, приземлитися на території України. Це залежало від рішення екіпажу літака, у якого могла виникнути ціла низка законних приводів прийняти рішення про екстрену посадку... На жаль, в результаті зради операція із захоплення терористів була провалена", – підкреслив журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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