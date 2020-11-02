Спецназ Відня затримав 4 підозрюваних в теракті: очевидці виклали відео

Борис Бондар Світ 23:30, 2.11.2020 Оновлено: 00:18, 3.11.2020

Поліція затримала чотирьох підозрюваних у скоєнні терактів у Відні. Затримання провели на площі Грабен в центрі Відня.

Затримання терористів

Відео арешту можливих підозрюваних зняли очевидці.

Крім того, очевидці зняли частину спецоперації поліцейських із затримання ще одного підозрюваного.

Також користувачі виклали відео зачистки правоохоронцями одного з ресторанів в центрі Відня.

За інформацією поліції, стрілянину почали кілька людей, озброєних автоматами. Вони діяли в шести різних локаціях.

Одна нападник був убитий поліцейськими. В результаті теракту кілька людей отримали поранення, в тому числі один офіцер поліції.

У лікарнях перебувають 15 осіб. Представник асоціації охорони здоров'я Крістоф Мирау заявив, що троє поранених доправлені до клінік Відня.

Поліція затримала чотирьох терористів на площі Грабен
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Правоохоронці затримали підозрюваних
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Для патрулювання Відня залучені військові
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Напад стався біля площі Шведенплатц
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Для патрулювання вулиць Відня залучені військові, в спецоперації задіяно вертольоти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в центрі австрійської столиці 2 листопада відбулася серія атак зі стріляниною і вибухом, в результаті якої загинули двоє людей і кілька отримали поранення.

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