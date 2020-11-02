Спецназ Відня затримав 4 підозрюваних в теракті: очевидці виклали відео

Борис Бондар
Борис Бондар
Світ
5,6 т.

  • Стрілянину почали кілька людей, озброєних автоматами

  • В результаті теракту кілька людей отримали поранення, в тому числі один офіцер поліції

У Відні правоохоронці провели затримання підозрюваних в теракті

Поліція затримала чотирьох підозрюваних у скоєнні терактів у Відні. Затримання провели на площі Грабен в центрі Відня.

Затримання терористів

Відео арешту можливих підозрюваних зняли очевидці.

Крім того, очевидці зняли частину спецоперації поліцейських із затримання ще одного підозрюваного.

Також користувачі виклали відео зачистки правоохоронцями одного з ресторанів в центрі Відня.

За інформацією поліції, стрілянину почали кілька людей, озброєних автоматами. Вони діяли в шести різних локаціях.

Одна нападник був убитий поліцейськими. В результаті теракту кілька людей отримали поранення, в тому числі один офіцер поліції.

У лікарнях перебувають 15 осіб. Представник асоціації охорони здоров'я Крістоф Мирау заявив, що троє поранених доправлені до клінік Відня.

Поліція затримала чотирьох терористів на площі Грабен
Правоохоронці затримали підозрюваних
Для патрулювання Відня залучені військові
Напад стався біля площі Шведенплатц

Для патрулювання вулиць Відня залучені військові, в спецоперації задіяно вертольоти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в центрі австрійської столиці 2 листопада відбулася серія атак зі стріляниною і вибухом, в результаті якої загинули двоє людей і кілька отримали поранення.

АвстріяМасовий теракт в Відні