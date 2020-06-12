Спекотне літо "вб'є" коронавірус? У ВООЗ дали прогноз

Спекотне літо не гарантує уповільнення поширення COVID-19, так як вірус не демонструє ознак сезонності.

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Про це заявив офіційний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Білорусі Батир Бердикличев, передає БЕЛТА. За його словами, зараз не можна говорити про те, що вірус піде з приходом літа.

"За спостереженнями, немає ознак сезонності вірусу. Тобто він поширюється і в країнах зі спекотним кліматом. Тому сподіватися на те, що з приходом літа він просто сам піде, поки не доводиться. І всі рекомендації залишаються колишніми", – розповів він.

Також на прикладі Білорусі, представник ВООЗ розповів про те, що люди перестають усвідомлювати небезпеку, хоч вірус нікуди не зник.

"Ця тенденція турбує, тому що вірус нікуди не зник, незважаючи на стабілізацію і зниження нових зареєстрованих випадків захворювання. Проте, дотримуватися рекомендовані заходи профілактики, такі як респіраторний етикет, гігієна рук, фізичне дистанціювання, носіння масок – це дуже важливо. Можливість зростання зберігається", – сказав Батир Бердикличев.

Батир Бердикличев Мінськ-Новини

Він також зазначив, що в деяких країнах після ослаблення карантину почало спостерігатися нове зростання захворювань, а значить потрібно розглянути повторне введення обмежувальних заходів.

"Населення все ще вразливе до вірусу. І необхідно комбінувати заходи стримування, до яких відносяться тестування, лікування, ізоляція, відстеження контактів, а також заходи зі зменшення шкоди. Якщо можливості системи охорони здоров'я підходять до межі, вона не може впоратися з потоком пацієнтів, необхідно розглянути введення якихось обмежувальних заходів", – пояснив Батир Бердикличев позицію ВООЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гендиректор Агентства охорони здоров'я Швеції Йохан Карлссон вважає, що другої хвилі поширення COVID-19 уникнути не вдасться.

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