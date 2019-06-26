Спека вб'є тисячі людей: вчені дали страшний прогноз

Від настання аномальної спеки в кінці червня 2019 року можуть загинути тисячі людей.

Такий прогноз зробили європейські кліматологи, пише видання The Washington Post.

Так, метеоролог Міка Рантанен визначив наступаючу теплову хвилю як безпрецедентну для Франції на основі результатів комп'ютерного моделювання інтенсивності спеки.

За словами кліматолога з Потсдамського університету Стефана Рамсторфа, висока температура повітря є "тихим убивцею". Вчений нагадує, що в 2003 році спека вбила 70 тисяч європейців, а в торішнє літо в Німеччині померли як мінімум тисяча осіб.

Спекотна погода 24 канал

Іспанська метеоролог Сільвія Лаплана описала майбутню погоду як "пекло". Прогнозується, що в Мадриді стовпчик термометрів підвищиться до 40,6 градусів Цельсія.

Метеоролог Жилом Возниця заявив, що у нього немає сумнівів, що температура повітря у Франції встановить новий національний рекорд на позначці 45 градусів Цельсія в наступну п'ятницю. У 2003 році, коли від спеки загинули понад 11 тисяч французів, рекорд становив 44,1 градуса Цельсія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Європу прийшла аномально спекотна погода. Найвищу температуру зафіксували у Франції, Німеччині, Італії, Польщі, Бельгії, Іспанії та Чехії. Стовпчики термометрів там піднялися вище 35 градусів, а в найближчі дні перевищать позначку в 40 градусів.

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