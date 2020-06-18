Спалахи коронавірусу на ринках у Китаї нерозривно пов'язані: вчені зробили відкриття

Приміщення, де продаються морепродукти, як на ринках в Ухані та Пекіні, де трапилися спалахи коронавіусу, мають сприятливе середовище для виживання цієї інфекції, тому що там досить холодно.

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Про це заявив провідний епідеміолог Китайського центру з контролю і профілактики захворювань У Цзун’ю, передають РИА Новости. На думку китайських фахівців, їхнє розслідування на пекінському ринку "Сіньфаді" допоможе з'ясувати причину виникнення пандемії COVID-19 в Ухані.

"Ми проаналізували хворих за родом їхньої діяльності і виявили, що найбільше заразилися люди, які купували продукти водного промислу", – сказав він.

Крім цього, фахівці з'ясували, що у працівників, які контактували з рибою і морепродуктами, симптоми зараження коронавірусом з'явилися раніше, ніж і інших.

"Ми взяли багато проб із навколишнього середовища на ринку, з різних поверхонь, предметів. Проаналізувавши результати перевірки, встановили, що найбрудніше місце – це зал із продуктами водного промислу, там було і м'ясо теж", – пояснив експерт.

Саме це, додав він, змусило епідеміологів пов’язати спалах на "Сіньфаді" зі схожим на ринку морепродуктів в Ухані.

У Цзун’ю зазначив, що те, чому в такому середовищі виникає центр поширення інфекції, епідеміологам ще належить з'ясувати.

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