Спалахи коронавірусу на ринках у Китаї нерозривно пов'язані: вчені зробили відкриття
Китайські епідеміологи знайшли зв'язок між спалахами COVID-19 у Пекіні та Ухані
Приміщення, де продаються морепродукти, як на ринках в Ухані та Пекіні, де трапилися спалахи коронавіусу, мають сприятливе середовище для виживання цієї інфекції, тому що там досить холодно.
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Про це заявив провідний епідеміолог Китайського центру з контролю і профілактики захворювань У Цзун’ю, передають РИА Новости. На думку китайських фахівців, їхнє розслідування на пекінському ринку "Сіньфаді" допоможе з'ясувати причину виникнення пандемії COVID-19 в Ухані.
"Ми проаналізували хворих за родом їхньої діяльності і виявили, що найбільше заразилися люди, які купували продукти водного промислу", – сказав він.
Крім цього, фахівці з'ясували, що у працівників, які контактували з рибою і морепродуктами, симптоми зараження коронавірусом з'явилися раніше, ніж і інших.
"Ми взяли багато проб із навколишнього середовища на ринку, з різних поверхонь, предметів. Проаналізувавши результати перевірки, встановили, що найбрудніше місце – це зал із продуктами водного промислу, там було і м'ясо теж", – пояснив експерт.
Саме це, додав він, змусило епідеміологів пов’язати спалах на "Сіньфаді" зі схожим на ринку морепродуктів в Ухані.
У Цзун’ю зазначив, що те, чому в такому середовищі виникає центр поширення інфекції, епідеміологам ще належить з'ясувати.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У пекінському районі Фентай (Китай) через спалах коронавірусу на оптовому ринку "Сіньфаді" ввели режим воєнного часу.
Уряд Пекіна заявив про високий ризик подальшого розповсюдження COVID-19 через спалах інфекції на ринку.
У Пекіні люди, побоюючись поновлення посиленого карантину, знову атакували супермаркети і магазини, як це було на початку пандемії.
Епідеміологи вважають, що спалах коронавірусу на оптовому ринку "Сіньфаді" в Пекіні міг трапитися через заморожену харчову продукцію з Європи.
Водночас вірусологи заявляють, що COVID-19, виявлений на оптовому ринку в Пекіні, заразніший ніж той, який було знайдено в Ухані.