Спалах коронавірусу в Італії досяг піку: медики заявили про позитивний сигнал

Крива спалаху коронавірусу в Італії досягла піку і почала опускатися, але розслаблятися поки зарано.

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Необхідно думати про другий етап і стримувати поширення інфекції, заявив голова Вищої медичного інституту країни Сільвіо Брусаферро на прес-конференції 10 квітня, передає La Repubblica.

"Крива досягла піку і почала спускатися. Це результат, якого ми повинні добиватися кожного дня. Якщо це підтвердиться, то нам потрібно почати думати про другий етап і стримувати поширення цього захворювання", – зазначив він.

За словами Брузаферро, ці дані показують ефективність прийнятих в країні обмежувальних заходів, які необхідно зберегти для підтримки позитивної тенденції.

Також зазначається, що середній вік жертв коронавірусу в Італії склав близько 80 років. В основному це чоловіки з множинними патологіями.

За даними онлайн-лічильника worldometers.info, в Італії захворіли 147 577 (+3 951 за добу) осіб, з яких вилікувалися 30 455. Померли 18,849 (+570).

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник міністра охорони здоров'я Італії П'єрпаоло Сілері заявив, що країна повернеться до колишнього життя тільки після того, як з'явиться вакцина від коронавірусу.

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