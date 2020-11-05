Спалах COVID-19 у світі: українська розвідка розповіла, як країни борються з поширенням

Низка країн світу ввели обмежувальні заходи, щоб не допустити поширення коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті Служби зовнішньої розвідки України. Зазначається, що одні з них посилили карантин, інші – обмежилися більш м'якими заходами.

Німеччина

В країні набули чинності нові правила для осіб, які повертаються із зон ризику. Вони повинні проходити самоізоляцію, але не 14, а 10 днів.

У Берліні виділив 4,5 мільйона євро на модернізацію вентиляції шкіл. Всього було закуплено 1,2 тисячі систем для очищення повітря.

У Дюссельдорфі в той же час введено масковий режим у всьому місті. Винятки становлять лише парки, ліси і кладовища. Також не зобов'язані носити маски велосипедисти і мотоциклісти.

Крім того, 27 листопада в парламенті розглянуть питання закріплення в законі обмеження громадян і бізнесу. Йдеться про носіння масок, обмеження контактів, соціальної дистанції.

Велика Британія і Північна Ірландія

У Ліверпулі з 6 листопада збройні сили залучать до масового тестування зареєстрованих жителів і тих, хто офіційно працевлаштований.

Такий крок повинен допомогти встановити безсимптомних інфікованих, щоб змусити їх самоізолюватись.

Швейцарія

У країні введено загальнонаціональні обмеження, але крім цього влада деяких кантонів продовжує більш жорсткі заходи.

Зокрема, в кантоні Во з 4 по 30 листопада призупинено роботу всіх державних установ, кафе, ресторанів, барів (крім закладів харчування в готелях), музеїв, басейнів, кінотеатрів, театрів, фітнес-клубів і тренажерних залів.

Канада

У провінції Онтаріо представлена нова система для введення або скасування карантинних обмежень. Тепер буде чітко визначено, в яких випадках і яким регіонам будуть присвоювати одну з п'яти карантинних зон.

"Зелена" – не більше 10 випадків на 100 000 чоловік протягом тижня, позитивних тестів – менше 1%;

"Жовта" – від 10 до 40 випадків на 100 000 чоловік протягом тижня, позитивних тестів – від 1 до 2,5%;

"Помаранчева" – від 40 до 99 випадків на 100 000 чоловік протягом тижня, позитивних тестів – від 2,5 до 9,9%;

"Червона" – 100 нових випадків на 100 000 чоловік протягом тижня, відсоток позитивних тестів – більше 10%.

"Сіра" зона вводиться, якщо тенденція до погіршення зберігається навіть після прийняття обмежувальних заходів. Це передбачає закриття підприємств і оголошення в регіоні надзвичайного стану.

Мексика

Штат Дуранго переведений з помаранчевої на червону зону, яка передбачає відновлення епідемічних обмежень і заборон. Зокрема, дозволу на роботу будуть видавати тільки тим, хто працює в основних або критично важливих сферах життєдіяльності.

Це вже другий з 32 штатів, який ввів відповідні заходи.

У Мехіко оновлений локальний карантин. Деяким районам столиці буде приділено особливу увагу. Зокрема, там працює 101 пересувна лабораторія, в якому можна безкоштовно зробити ПРЦ-тест.

Туреччина

У країні після 22.00 заборонено працювати кафе, ресторанах, перукарнях, театрам і іншим сферам послуг.

Жителям Стамбула рекомендовано не залишати місто.

Ірак

Влада розглядає рішення щодо нового навчального року. Він був запланований на середину жовтня. Міністерство охорони здоров'я розробило окремі інструкції і вказівки для міністерства освіти, після виконання яких питання початку нового навчального року буде обговорювати Вищий комітет національної охорони праці.

Також громадян закликали тих, хто перехворів коронавірусів, здати плазму крові через 28 днів, щоб допомогти важким хворим.

Азербайджан

МОЗ країни рекомендувало громадянам при появі перших симптомів інцірованія звертатися до спеціального кол-центр або до дільничного лікаря. У разі позитивних аналізів, хворий і проживають разом з ним особи повинні ізолюватися.

Пацієнтам, які лікуються вдома, надається спеціальний вітамінний комплекс (C і D, цинк, селен, магній і парацетамол), які доставляють до місця проживання. Також дільничні лікарі двічі в день дзвонять їм, щоб дізнатися про стан.

Вірменія

Особи, при в'їзді в країну, зобов'язані надати результати негативного тесту на коронавірус. У такому випадку їм видається сертифікат, який звільняє від самоізоляції.

Якщо такого немає, його потрібно зробити в аеропорту або на КПП і обов'язково самоізолюватись до отримання результату (близько доби).

Грузія

З 5 листопада в Тбілісі закрили всі дитячі садки. Обмеження діятимуть поки епідемічна ситуація не покращиться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я пропонує Кабміну посилити карантин в Україні.