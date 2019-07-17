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Союзу з Росією бути? У Білорусі заявили про прорив

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Білорусь і Російська Федерація погодили концепцію подальших дій з інтеграції.

Про це заявив співкерівник робочої групи з інтеграції з білоруського боку, міністр економіки Дмитро Крутой, передає Белта.

"Для президента, безумовно, підготовлений пакет пропозицій для переговорів. Робоча група ті варіанти програм, якими глави держав обмінялися у травні, звісно, відпрацювала. Я вважаю, в принципі, концепт подальшої роботи на сьогодні погоджено", – сказав він.

За словами Крутого, є кілька варіантів вирішення окремих питань, які, ймовірно, обговорюватимуться на переговорах глав держав Олександра Лукашенка і Володимира Путіна у Санкт-Петербурзі.

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18 липня вони візьмуть участь у пленарному засіданні VI Форуму регіонів Білорусі та Росії. Крім того, заплановано час для двосторонніх переговорів глав держав, де обговорять питання розвитку торговельно-економічної співпраці та взаємодії в рамках Союзної держави.

Олександр Лукашенко і Володимир Путін

Олександр Лукашенко і Володимир Путін

17 червня президенти проведуть неформальну зустріч. Очікується, що Лукашенко і Путін відвідають Спасо-Преображенський монастир.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Олександр Лукашенко Володимир Путін
Місце
Білорусь
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Валевич Борис
Валевич Борис
меняйте колхозника пока не поздно залезете в это грязное и коррупционное болото уже больше никогда не вылезете
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hunt andres
hunt andres
Валевич Борис, на алкаша-кондитера или квн-щика?
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Свiдому МАНДАйнутому бидлу придется и нефтепродукты в Словакии покупать!
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Пигин Макс
Пигин Макс
А как же "Рашка фсьё"?
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