Союзу з Росією бути? У Білорусі заявили про прорив

Білорусь і Російська Федерація погодили концепцію подальших дій з інтеграції.

Про це заявив співкерівник робочої групи з інтеграції з білоруського боку, міністр економіки Дмитро Крутой, передає Белта.

"Для президента, безумовно, підготовлений пакет пропозицій для переговорів. Робоча група ті варіанти програм, якими глави держав обмінялися у травні, звісно, відпрацювала. Я вважаю, в принципі, концепт подальшої роботи на сьогодні погоджено", – сказав він.

За словами Крутого, є кілька варіантів вирішення окремих питань, які, ймовірно, обговорюватимуться на переговорах глав держав Олександра Лукашенка і Володимира Путіна у Санкт-Петербурзі.

18 липня вони візьмуть участь у пленарному засіданні VI Форуму регіонів Білорусі та Росії. Крім того, заплановано час для двосторонніх переговорів глав держав, де обговорять питання розвитку торговельно-економічної співпраці та взаємодії в рамках Союзної держави.

Олександр Лукашенко і Володимир Путін

17 червня президенти проведуть неформальну зустріч. Очікується, що Лукашенко і Путін відвідають Спасо-Преображенський монастир.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей висловив думку, що країна ніколи не відмовиться від суверенітету і незалежності та не стане придатком іншої держави.

Зі свого боку прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Кремль максимально зблизився з Білоруссю щодо питань інтеграції та створення Союзної держави.

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